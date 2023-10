Die Krisen der Zeit scheinen in ihrer Drastik, zumindest aus der Perspektive eines wohlgenährten Beobachters aus dem Westen, an Tempo zuzunehmen. 2020 fing es mit der Pandemie an, dann kam 2022 der Ukraine-Krieg. Und nun, kurz vor dem Ende des Jahres, musste die Weltöffentlichkeit nahezu live am Smartphone den brutalen Überfall der Hamas auf unschuldige Israelis erleben – und als Konsequenz die Verteidigungsoffensive der israelischen Streitkräfte im Gaza-Streifen, bei dem Terroristen, aber auch unschuldige Zivilisten sterben.

In Deutschland hat sich durch die aktuellen Ereignisse in Nahost die Diskursstimmung noch einmal verschärft. Die Gesellschaft ist nicht nur mit Blick auf Corona und Ukraine gespalten, sondern nun auch noch mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit des Rückschlags des israelischen Militärs gegen die Hamas. Jetzt kann man beobachten, wie etablierte und homogene Echo-Kammern auf die Probe gestellt werden – nämlich in der Frage, wie man sich positioniert.



Die homogenen Gruppen, die sich in einem Standpunkt einig waren, so zusammenkamen und auch vernetzten – zum Beispiel in der Aussage: „Die Impfung ist schädlich!“ –, geraten nun aneinander. Mit welcher Partei sollte man sich solidarisieren: mit den Israelis, mit den Palästinensern, oder vielleicht mit beiden zugleich?

Der Skandal um das Artforum

Ein Beispiel für die wachsenden Risse ist die Linke in den USA: Während mit Blick auf den Ukraine-Krieg eine große Mehrheit die Solidarität mit Kiew und die Waffenlieferungen nach Europa unterstützte, wächst nun der Unmut in der Bernie-Sanders-Fraktion gegenüber Joe Biden und dessen Bemühungen, die israelische Regierung bei ihrer Bodenoffensive im Gaza-Streifen zu stärken. Beobachter der New York Times gehen davon aus, dass diese Zwietracht Joe Bidens Rückhalt in der Bevölkerung schmälern könnte. Gestritten wird bei den Demokraten über die Frage, was progressiv sei: Sich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen? Oder Israel seine volle Solidarität auszusprechen?

Two million people. Half children. Starved. Bombed. Cut from communication.



Have those facilitating this thought much about the future this leaves us? No.



Some may dismiss a ceasefire as naïve or worse. Yet who has a plan for what follows this destruction? What do we call that? — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 28, 2023

Der Debattenstreit hat auch das Kulturmilieu erreicht. Er wird so brutal ausgefochten wie selten zuvor – in Deutschland, aber auch in den meinungsfreudigen und pluralistischen USA. Ein Beispiel: Der Chefredakteur des renommierten Kunstmagazins Artforum, David Velasco, wurde von seinen Verlegern entlassen, nachdem er einen offenen Brief unterzeichnet hatte, der sich für eine Feuerpause im Gaza-Streifen stark macht. Kritikern zufolge hat der offene Brief das Leid Israels nicht klar genug artikuliert. Mehrere Mitarbeiter des Magazins kündigten nach der Entlassung des Chefredakteurs aus Protest ihre Posten. Die Künstlerin Nan Goldin sagte über den Skandal, sie hätte noch nie so eine angespannte Atmosphäre in der Kunstwelt erlebt. „Menschen kommen auf schwarze Listen. Leute verlieren ihre Jobs“, sagte sie laut New York Times.

Cancel Culture und Diskussionen an Universitäten

An amerikanischen und deutschen Universitäten sind ähnliche Risse zu beobachten. Während junge linke Studierende, die dem woken Milieu entstammen, mehrheitlich pro-palästinensische Demos organisieren, etwa auf dem Harvard-Campus oder in der Grand Central Station in New York, kritisiert die Eltern- und Professorengeneration eine derartig einseitige Politisierung.

Jüdische Spender drohen sowohl gegenüber Kulturinstitutionen, Universitäten oder auch Privatmedien damit, ihre finanzielle Unterstützung einzustellen, wenn sich die Leiter der Institutionen nicht klarer von den Pro-Palästina-Demos distanzieren. Das war im Fall des Magazins Artforum so, aber auch mit Blick auf die Diskussionen um Proteste an der Harvard University. Die andere (also pro-palästinensische und zumeist junge) Fraktion glaubt derweil eine Cancel Culture zu erleben, die sie mundtot machen will. Die gleichen Diskussionen finden übrigens auch in Deutschland statt, allerdings wegen der historischen Schuld der Deutschen am Holocaust unter anderen Vorzeichen.

Der Literaturbetrieb, Israel und offene Briefe

In der Literaturszene kursiert etwa ein offener Brief, deren Unterzeichner die volle Solidarität mit Israel einfordern. Mehr als 150 deutsche Schriftsteller, darunter Bov Bjerg, Jan Wagner, Nora Gomringer, Jan Brandt, Thea Dorn und Alain Claude Sulzer haben den von Björn Kuhligk und Marcus Roloff verfassten offenen Brief unterzeichnet, der den deutschsprachigen Literaturbetrieb zu mehr Engagement gegen die globale Gefahr für Juden und Israelis auffordert.

Die ersten Schriftsteller verfassen bereits Posts, in denen sie darlegen, warum sie den offenen Brief nicht unterschreiben wollen. Der Philosoph Per Leo zum Beispiel sagte auf Facebook: „1. Ich empfinde nichts für Gruppen. 2. Ich empfinde viel für einzelne Menschen. 3. Ich solidarisiere mich nicht mit Gruppen, außer sie kämpfen für ihre Rechte oder unverschuldet um ihre Existenz. 4. Ich solidarisiere mich erst recht nicht mit Staaten, außer sie kämpfen unverschuldet um ihre Existenz. (...)“

Der Schriftsteller und Verleger und Sohn türkischer Gastarbeiter, Dinçer Güçyeter, schrieb auf Facebook: „liebe kolleg*innen (literaturbetrieb), auf diesen offenen brief, den ich mit ruhigem gewissen NICHT unterzeichnet habe, komme ich später nochmal, gerade viel zu tun hier. aber dann nicht beleidigt sein, ich bin auch nicht beleidigt, wenn man meinen verstand und mein gewissen mit lalalala in frage stellt. aber schnell auf die frage von menschen, die gerade die situation nicht durchblicken und lieber schweigen und abwarten: nein, keiner hat das recht, euch als antisemit einzustufen. das handeln mit eigenem gewissen ist immer besser als irgendwelche schablonen zu bedienen. auf bald...“ Die Kritik folgte prompt. Ein Leser schrieb in einem Facebook-Kommentar: „Sie hätten auch schlichtweg dazu schweigen können.“

Der Stand-up von Shahak Shapira

Offene Briefe und kontroverse gesellschaftliche Debatten drumherum sind seit dem Ukraine-Krieg in Deutschland nichts Unbekanntes mehr. Und dennoch spürt man, dass in der Israel-Frage die moralische Dimension und Intensität noch einmal ganz andere Ausmaße angenommen hat. Auch deswegen, weil dieses Mal Personen öffentlichen Lebens sehr divers auf den Nahost-Konflikt blicken, je nach eigener Biografie oder Unrechtserfahrung, mit ganz anderen Thesen und moralischen Schlussfolgerungen.

Niemandem ist das Ausleuchten dieses Diskurs-Dilemmas so gut gelungen wie dem in Berlin lebenden Comedian Shahak Shapira, einem Entertainer, der israelische Wurzeln hat. Shapira hat kurz nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 in Form eines Stand-Ups die Diskursprobleme mit derben Pointen aufgespießt. Den Comedy-Abend, der in Berlin vor Publikum stattfand, kann man bereits auf YouTube sehen. In der Einleitung heißt es als Warnung für die Zuschauer: „Egal auf welcher Seite Du steht: Du wirst mit diesem Programm nicht einverstanden sein.“

Dem Comedian gelingt es in dem 25-minütigen Abend, in der Sprache des Humors einen ausgleichenden Ton zu finden. Er betont, dass Israel immer wieder beschossen wurde durch Raketen der Hamas. Die Terroristen hätten bereits in der Vergangenheit alles dafür getan, die Grenze zu Israel zu durchbrechen. Shapira ist deutlich: Wer nur den Hauch einer Sympathie mit der Hamas verspürt, hat sich in allen Bereichen disqualifiziert. Und trotzdem gelingt es ihm, im Humor zu differenzieren.



Shapira fällt eine problematische Tendenz auf: die Tendenz des selektiven Humanismus. „Wenn Videos von toten Kindern im Netz kursieren, egal ob sie aus dem Gaza-Streifen oder Israel kommen, liest man immer wieder den gleichen Kommentar: ‚Die anderen haben noch viel Schlimmeres getan.‘“

Shapira lässt das nicht stehen: „Es gibt hier keine Empathie. Da ist keine Empathie für den Anderen. Wisst ihr, was das ist? Selektiver Humanismus. Das ist die inhumanste Sache überhaupt, das ist die Ironie daran.“ Shapira stellt fest: Fast alle Seiten in dieser moralischen Debatte haben ihre blinden Flecken. Nun ist die zentrale Frage für die westlichen Gesellschaften: Wie kann man diese blinden Flecken erkennen, sie überwinden, eine Diskussionsgrundlage schaffen? Der Stand-Up von Shahak Shapira hilft dabei.



