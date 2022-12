Céline Dion verschiebt Deutschland-Konzerte auf 2024 Die Kanadierin hat offenbar gesundheitliche Probleme. Daher fühlt sie sich einstweilen nicht in der Lage aufzutreten. Woran sie leidet. dpa

Hamburg -Die Sängerin Céline Dion (54, „My Heart Will Go On“) verschiebt aus gesundheitlichen Gründen erneut die fünf Konzerte ihrer „Courage World Tour“ in Deutschland - neue Termine in Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim sind nun im Frühjahr 2024 angesetzt. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Konzertdaten, wie die FKP Scorpio Konzertproduktionen am Donnerstag in Hamburg mitteilten.