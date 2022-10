Choreograph Volpi wird Neumeier-Nachfolger in Hamburg Demis Volpi geht in knapp zwei Jahren vom Rhein an die Elbe: Der 36-Jährige soll dem legendären, 83 Jahre alten Hamburger Ballettchef Neumeier in Hamburg fol... dpa

ARCHIV - Demis Volpin wird ab der Spielzeit 2020/21 künstlerischer Leiter des Balletts in Düsseldorf. David Young/dpa

Hamburg -Der Deutsch-Argentinier Demis Volpi wird der neue Ballett-Intendant an der Staatsoper in Hamburg und übernimmt damit ab August 2024 die Nachfolge von John Neumeier. Das gab Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag in Hamburg bekannt.