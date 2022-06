Chorin - Mit einem Konzert des Philharmonischen Orchesters des Staatstheaters Cottbus ist am Samstag der 59. Choriner Musiksommer eröffnet worden. Auf dem Programm standen bei dem Konzert am Samstag im historischen Kirchenschiff des Klosters Chorin unter anderem Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms. Am Sonntag wird in der malerischen Kulisse des 750 Jahre alten Klostergeländes das Orchester der Komischen Oper Berlin erwartet. Das Konzert ist Ludwig van Beethoven gewidmet, dessen 200. Geburtstag 2020 gefeiert wurde.

Der Vorsitzende des Vereins Choriner Musiksommer, Norman Reichelt, hofft nach den Einschr änkungen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren, in diesem Jahr wieder auf die Besucherzahlen der Jahre zuvor. „Als größtes Musikfestival in Brandenburg hatten wir jedes Jahr zwischen 22.000 und 27.000 Besucher“, sagte er vor Beginn des Eröffnungskonzerts. Im Jahr 2020 habe es nur ein Konzert vor 100 Zuhörern gegeben, das vom RBB übertragen wurde. Im vergangenen Jahr konnten Doppelkonzerte mit jeweils 500 Besuchern gespielt werden.

An neun Wochenenden kann das Publikum in diesem Sommer 19 Veranstaltungen erleben. Das Programm des beliebten Open-Air-Musikfestivals reicht von Sinfoniekonzerten und Chorgesang über Brass bis zu Swing. Mit dabei sind etwa der Dresdner Kreuzchor (17. Juli) und Stefan Hermlin und seine Swingin‘ Hermlins (30. und 31. Juli). Am 28. August klingt der Musiksommer mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin aus.