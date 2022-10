Christian Bale: „Ich bin ein nerviger Bastard“ Der britische Schauspieler Christian Bale weiß, was er kann und was er nicht kann. Seine Rollen sucht er daher mit Bedacht aus. dpa

ARCHIV - Christian Bale überlegt sich gut, welche Rolle er annimmt und welche nicht. Jens Kalaene/dpa

London -Der britische Schauspieler Christian Bale („The Dark Knight“) nimmt grundsätzlich keine Rollenangebote an, bevor er das Drehbuch gelesen hat. „Nein, das mache ich nie. Ich bin ein nerviger Bastard, was das angeht“, sagte Bale der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ich werde mich nie absolut auf etwas festlegen. Ich warte erstmal ab, ob ich damit warm werde.“