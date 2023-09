Die Bekanntgabe der Entscheidung über die Nachfolge von Daniel Barenboim steht bevor: Wie die Berliner Zeitung aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen erfuhr, soll Christian Thielemann Nachfolger von Daniel Barenboim werden. Barenboim hatte das Amt vor einigen Monaten aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Der Kultursenator will die Entscheidung über den neuen Generalmusikdirektor bei einer Pressekonferenz am Mittwochmittag bekannt geben.

Thielemann hat in den vergangenen Wochen mit dem Stiftungsrat die vertraglichen Details verhandelt. Durch den Wechsel im Senat konnte sich Kultursenator Joe Chialo vor einiger Zeit ein eigenes Bild machen. Die junge und äußerst ambitionierte Staatskapelle war nach der Zusammenarbeit mit Thielemann zur Überzeugung gelangt, dass das Orchester mit Thielemann als Klangerzieher seine Entwicklung zu einem internationalen Spitzenorchester am besten fortsetzen könnte. Auch für Thielemanns Entscheidung soll die hervorragende Qualität des Orchesters ausschlaggebend gewesen sein.

Maßgeblich in die Gespräche eingebunden war die neue Intendantin der Staatsoper, Elisabeth Sobotka. Laut Gesetz haben „die Inten­danten ein Vorschlagsrecht für die an ihrem Hause tätigen Generalmusikdirektoren und für den Intendanten des Balletts“. Sobotka wird ihren Dienst am 1. September 2024 antreten. Sie folgt auf Matthias Schulz, der an das Opernhaus Zürich wechselt.

Den Anforderungen an einen Klangerzieher für die Staatskapelle entspricht Thielemann jedenfalls: Der Dirigent hatte vor allem das intern als „Schaulaufen“ bezeichnete mehrfache Einspringen als Dirigent der Staatskapelle mit Bravour gemeistert. Sehr kurzfristig übernahm Thielemann die Aufführung von Anton Bruckners Siebter Symphonie, weil Herbert Blomstedt sich verletzt hatte. Danach kam Richard Wagners „Ring“, der von der Kritik einhellig als phänomenal beschrieben wurde. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb, die Aufführung sei ein „musikalischer Triumph“ gewesen. Thielemann habe „hier mehr als seine künstlerische Visitenkarte abgegeben“.

Schließlich dirigierte Thielemann auf der Südkorea-Tournee der Staatskapelle unter anderem die vier Symphonien von Johannes Brahms. Das Orchester soll sehr beeindruckt gewesen sein, wie gut Thielemann ohne große Probenvorläufe seine Vorstellungen der wichtigsten Werke der deutschen Romantik vermittelte. Auf dem Rückflug von Südkorea wurde der Dirigent dem Vernehmen nach regelrecht gefeiert.

Zuletzt war nicht klar, ob Thielemann den Posten überhaupt anstrebt. Er ist auf der ganzen Welt als Dirigent gefragt und kann sich seine Dirigate aussuchen. So hat er mit den Wiener Philharmonikern Verpflichtungen bis 2030, an der Mailänder Scala wird er 2024 den „Ring“ dirigieren. Erst dieser Tage ließ er in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung seine Zukunft offen und wehrte sich nicht gegen den Eindruck, er werde „vorerst als Gastdirigent“ weltweit arbeiten.

Thielemann fühlt sich der Staatsoper Unter den Linden jedoch sehr verbunden. Vor einem Pressegespräch vor der „Ring“-Premiere zeigte Thielemann mit Bewunderung auf die Schwarz-Weiß-Fotos der historischen Dirigenten und rief aus: „Das ist doch eine unglaubliche Tradition!“ Als Generalmusikdirektor will er zugunsten der Staatsoper demnach mehrere internationale Engagements ausschlagen.

Thielemann hat mit Berlin noch eine Rechnung offen. Als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper war es ihm vor 20 Jahren nicht gelungen, den Senat von der Notwendigkeit maximaler Qualität zu überzeugen. Er forderte mehr Geld für das Orchester. Der Senat hielt ihn hin. 17 Spitzenmusiker wanderten ab. Thielemann verließ das Haus an der Bismarckstraße. Seinerzeit tobte in Berlin noch ein offener Konflikt zwischen den Opernhäusern. Der damalige Kultursenator Christoph Stölzl wollte die Staatsoper zur reinen Barockoper machen, ein Plan, gegen den sich Barenboim energisch und letztlich erfolgreich wehrte.

So gesehen wäre es logisch, wenn ausgerechnet Thielemann Barenboim beerbte. Die beiden verbindet eine lange künstlerische und freundschaftliche Beziehung. Barenboim sagte der Berliner Zeitung vor der „Ring“-Premiere: „Ich kenne Christian Thielemann seit knapp vierzig Jahren, als er mein Assistent an der Deutschen Oper war. Ich schätze ihn natürlich sehr, nicht nur, aber besonders auch als Wagner-Interpret.“ Die Neue Zürcher Zeitung schreibt, die künstlerische Nähe der beiden komme nicht von ungefähr: „Thielemann wie Barenboim berufen sich auf die gleiche, von Furtwängler stammende Tradition eines musikalischen Denkens in großen, harmonisch fundierten Spannungsbögen.“

Christian Thielemann wurde am 1. April 1959 in Wilmersdorf geboren. Sein Vater war Geschäftsmann, seine Mutter stammt aus einer pommerischen Beamten- und Offiziersfamilie. Thielemann besuchte das Humanistische Gymnasium Steglitz, wo er auch das Abitur ablegte. Er sollte eigentlich Pianist werden, war dann kurzzeitig von den Klangmöglichkeiten der Orgel fasziniert. Nach einem Besuch von Wagners „Tristan und Isolde“ in der Inszenierung von Wieland Wagner und dem Dirigat von Heinrich Hollreiser in der Deutschen Oper entschloss sich Thielemann, Dirigent zu werden.

Als Schüler von Hans Hilsdorf erlangte Thielemann vor allem mit seinen Wagner-Interpretationen, Aufführungen der deutschen Romantik und ausgewählten Werken des 20. Jahrhunderts Weltgeltung. Er dirigiert regelmäßig die Berliner und die Wiener Philharmoniker. Thielemann war viele Jahre musikalischer Chef der Osterfestspiele Salzburg und der Wagner-Festspiele in Bayreuth. Er leitet noch bis 2024 die Sächsische Staatskapelle Dresden, die unter seiner Ägide zu einem der führenden Orchester im deutschsprachigen Raum avancierte.