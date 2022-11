Christina Applegate erhält Stern auf „Walk of Fame“ Die 2740. Sternenplakette geht an Christina Applegate. Die US-Schauspielerin soll am 14. November auf der Touristenmeile in Los Angeles verewigt werden. dpa

ARCHIV - Die US-Schauspielerin Christina Applegate wird auf dem «Walk of Fame» verewigt. l via ZUMA/dpa Javier Rojas/Prensa Internaciona

Los Angeles -US-Schauspielerin Christina Applegate wird auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.