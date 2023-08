Vor einigen Jahren zeichnete der Jenaer Karikaturist Bernd Zeller das Bild dreier Steinzeitmenschen. Einer hält eine Fackel in der Hand, die beiden anderen betrachten ihn mit entsetztem Gesicht und sagen: „Feuer ist ein unkalkulierbares Risiko. Auf solchen Fortschritt können wir verzichten.“ Tatsächlich kann man sich fragen, ob sich wohl vor einigen Hunderttausend Jahren die Kulturtechniken, Essen zu kochen und Wohnungen zu heizen, durchgesetzt hätten, wenn es damals schon Kommissionen zur Risikobewertung und amtliche Zulassungsverfahren für neue Technologien gegeben hätte. Jedenfalls illustriert diese Karikatur treffend die Stimmung, die in weiten Teilen der Bevölkerung in Bezug auf den technischen Fortschritt herrscht.