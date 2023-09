Ich wunderte mich an diesem frühen Morgen schon, dass kaum ein Fahrrad in den Ständern vor dem Neuköllner Columbiabad stand. Okay, es war etwas frisch, September eben, aber die, die hier morgens ihre Bahnen ziehen, sind hartgesottene Schwimmer. Ich dachte mir trotzdem nichts weiter dabei, freute mich stattdessen auf das leere Becken, kramte im Rucksack nach meinem Ausweis, den man hier seit den Randalen beim Eintritt vorzeigen muss; die allerdings nie morgens stattgefunden haben. Doch dann sah ich am Eingang das weiße DIN-A4-Blatt, auf dem ich darüber informiert wurde, dass das Freibad wegen eines Rohrbruchs geschlossen sei. Und dann las ich den Satz, der mich bis ins Mark getroffen hat: Wir sehen uns nächstes Jahr.

Ich will hier nicht über den Handwerkermangel in Deutschland klagen, der immer schlimmer wird und es verhindert, dass so ein Rohr binnen weniger Tage repariert wird, sodass das Bad wieder öffnen kann. Vergangenes Jahr schloss es erst Mitte Oktober, wenn ich mich recht erinnere, das wäre noch einen Monat hin! Manche kamen dann im Neopren-Anzug.

Ich fuhr vom Columbiabad ins Büro am Alex

Nein, dieser Satz am Sommerbad Neukölln, auch Culle genannt, hatte aus anderem Grund eine vernichtende Wirkung. Er hat den Neuköllner Sommer für mich beendet. Und ohne jetzt übertreiben zu wollen: Diese Worte, die irgendein Mitarbeiter der Berliner Bäder-Betriebe in den Computer gehackt und dann ausgedruckt hat, sie brachten mir die Vergänglichkeit der Zeit zu Bewusstsein, die Vergänglichkeit des Lebens. Denn keiner von uns hat unendlich viele Sommer vor sich, sie sind gezählt. Und wenn dann eine dieser kostbaren Jahreszeiten vor der Zeit zu Ende geht, ist das schwer zu akzeptieren.



Ich ging zurück zu meinem Fahrrad, fuhr durch die Hasenheide über den Hermannplatz zum Alex ins Büro, wo ich ungewöhnlich früh ankam. Wie viel lieber wäre ich wie immer in letzter Minute gekommen.