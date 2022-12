Fabcaro: Wer ist der neue Autor im „Asterix“-Team?

Der Titel ist noch geheim, aber das Erscheinungsdatum steht bereits fest. Wie in jedem ungeraden Jahr erscheint der neue „Asterix“-Band im Herbst 2023, genau am 26. Oktober. Und vor allem gibt es einen neuen Autor für den 40. Band der Comicserie: Fabcaro, der mit bürgerlichem Namen Fabrice Caro heißt. Er ist 49 Jahre alt, bekannt für seinen Hang zum Absurden und zu dem, was im Englischen nonsense heißt und eine eigene literarische Gattung begründet hat. Nach Goscinny, Uderzo und Jean-Yves Ferri ist Fabcaro erst der vierte Autor, der sich an einen „Asterix“ machen darf.

Der in Montpellier geborene Fabcaro, der trotz der Anziehungskraft von Paris noch immer in Südfrankreich lebt, in einem kleinen Städtchen namens Bédarieux, kommt aus einfachen Verhältnissen. Seine Mutter stammt von spanischen Migranten ab, die vor Franco nach Südfrankreich flohen, sie war Kassiererin, sein Vater arbeitete als Koch in einer Schule.

Als Kind sei er superschüchtern und introvertiert gewesen, habe damals schon viel gelesen, erzählte er der französischen Zeitung Le Monde in einem Interview. Vielleicht hat ihn das zu dem guten Beobachter gemacht, der man sein muss, um die Sinnerwartung der Menschen vorwegzunehmen und dann zu enttäuschen. 2015 machte Fabcaro mit seiner Graphic Novel „Zai, Zai, Zai“ in Frankreich Furore, darin geht es um einen Comiczeichner, der an einer Supermarktkasse feststellt, dass er seine Treuekarte vergessen hat. Eine Verbrecherjagd beginnt. Das Buch war ein Bestseller und wurde sogar verfilmt.

Fabcaro will keine „Asterix“-Revolution anzetteln

Sollte Fabcaro sich ein bisschen fürchten vor der großen Verantwortung, die er nun im Autorenteam auf sich nimmt, so gibt er es nicht zu. Stattdessen spricht er von einem wunderbaren Geschenk, das man ihm mit dieser Aufgabe gemacht habe. Schon als kleiner Junge sei er schließlich Fan gewesen. Er will ja auch das Unterste gar nicht zuoberst kehren, keine „Asterix“-Revolution anzetteln. Stattdessen verspricht er, dem etablierten Charakter der Hefte, deren erstes 1959 erschien, treu zu bleiben, den Anachronismen und Wortspielen. Und vor allem den Figuren.

Was soll er auch anderes machen, schließlich hat sich all das als enorm erfolgreich erwiesen. Jeder Band über die Abenteuer von Asterix und Obelix verkauft sich viele Millionen Mal und wird in zahlreiche Sprachen übersetzt. Warum sollte Fabrice Caro daran etwas ändern wollen. Seine Aufgabe wird es trotzdem sein, auf der Basis des kanonischen Materials frische Geschichten zu erfinden.