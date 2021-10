Berlin - Ein Kellerraum voller Rohre. Lichter flackern, Metall scheppert, Bässe dröhnen. Doch der Krach hält immer wieder inne, wird fast zu Musik. Dann wieder Krach. Fühlt sich so die Corona-Zeit an? Vielleicht nicht für jeden, aber die Installation „Who are you when silence and noise become one another“ vermittelt zumindest überzeugend das Gefühl der Überforderung zu Beginn der Pandemie.

Wer die neue Ausstellung „Corona Culture“ in der Alten Münze in Mitte betritt, begibt sich auf eine tiefe künstlerische Reise durch die letzten gut anderthalb Jahre, die uns wohl mehr verändert haben, als uns allen bewusst ist. Über 100 Künstler aus 30 Nationen haben sich der Frage gewidmet, wie sich die Pandemie auf unsere Werte, Beziehungen und Sehnsüchte auswirkt. Die Antworten sind bis 13. November auf 4000 Quadratmetern in der Alten Münze zu sehen, für 10 Euro Eintritt.

Am Tag der Eröffnung herrscht noch aufgeregtes Treiben, die vier Kuratoren legen überall Hand an, damit alles zum Auftakt rechtzeitig fertig wird. „Wir sind glücklich, dass wir endlich eröffnen können, nachdem wir viermal verschieben mussten seit April 2020“, sagt Alexander Krüger, seit acht Jahren künstlerischer Leiter bei der Alten Münze, einem früheren Münzprägewerk nahe dem Spreeufer. Hier gibt es nun Raum für Kunst und Kultur, seit 13. Oktober „Corona Culture“. Nicht alle Werke seien im ersten Lockdown entstanden, „aber sie passen perfekt in die Zeit“, sagt Krüger, wie etwa ein Werk über häusliche Gewalt von Franziska Greber.

Benjamin Pritzkuleit Umgeben von einer Videowand: das Kuratoren-Team Halea Isabelle Kala, Claire und Muriel McIntyre, Alexander Krüger (von links).

Krüger trägt einen roten Trainingsanzug, seine Mitkuratorin Halea Isabelle Kala eine silberne Trainingsjacke. Man habe, erklärt sie, die Ausstellung in fünf Kapitel gegliedert, die die Phasen der Pandemie symbolisieren: Überforderung, Synchronizität und Stille, Normalisierung, Marathon der Ungewissheit und Futura Corona, die Zukunft danach. Wer gleich zu Beginn der Ausstellung in die Katakomben hinabsteigt, die erstmals seit 30 Jahren freigeräumt, gesäubert und genutzt werden, bekommt in vielen persönlichen Kunstwerken gespiegelt, wie der Lockdown auf uns gewirkt hat.

Was hat eine riesige Kunststoff-Klitoris mit Corona zu tun?

Gleich zu Beginn wirft ein Nachrichtenstimmgewirr einen ins ungewisse Corona-Frühjahr 2020 zurück. Es folgen pechschwarze Wände, lebende Künstler, die stundenlang im Gewächshaus sitzen oder Tausende Male das Wort „Leben“ auf Papier kritzeln, Projektionen von verzweifelnden Performern ohne Auftritte oder der Seenotrettung von Seawatch. Franziska Grebers in sich zusammenfallendes Bett als Mahnmal gegen häusliche Gewalt erinnert daran, wie viel im Lockdown kaputtgegangen ist. Manche Kunstwerke wie etwa eine riesige Kunststoff-Klitoris lassen auch mit viel Fantasie keinen Corona-Bezug erkennen.

Benjamin Pritzkuleit Lichter flackern, Metall scheppert, Bässe dröhnen. Eine Raum-Installation simuliert die Überforderung im Lockdown.

Und es gibt Hoffnungsschimmer, einen Treppen-Aufstieg voll sphärischer Klänge, die zur wiederentdeckten Natur führen. Es braucht ein wenig Liebe zur modernen Kunst, um sich darauf einzulassen. Und nach einem schnellen Rundgang durch „Corona Culture“ bleibt das Gefühl: Es wird noch eine Zeit dauern, bis wir diese Pandemie seelisch verarbeitet haben. Was hilft da besser als Kunst?