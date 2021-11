Die deutsche Rapperin Shirin David sagte kürzlich dem Nachrichtenmagazin Spiegel, dass sie an „Depritagen“ Serien und Filme gucke, die sie bereits kenne. „Man sagt: Leute, die so’n bisschen sensibler sind, kann es triggern, wenn sie neue Serien gucken, weil sie da nicht wissen, was als Nächstes passiert.“ Sehe man sich hingegen Serien an, die einem vertraut sind, beruhige dies.