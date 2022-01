Berlin - Selbstverständlich wollen wir hier nichts schönreden: Corona in welcher Variante auch immer ist schlimm – und an Covid-19 zu erkranken alles andere als ein Spaß. Die Liste der gesellschaftlichen, der sozialen wie der politischen Verheerungen durch das Virus schreibt sich jeden Tag der Pandemie fort. Also, keine Gesundbeterei jetzt!