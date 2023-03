„Creed“-Star Michael B. Jordan enthüllt „Walk of Fame“-Stern Pünktlich zum Start des neuen Films aus der „Creed“-Reihe wird der Schauspieler, Regisseur und „Sexiest Man Alive“ mit einer Sternenplakette geehrt. Bei der ... dpa

Michael B. Jordan freute sich bei der Zeremonie über die «ziemlich coole» Sternen-Ehre. Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Kurz vor dem Kinostart von „Creed III - Rocky’s Legacy“ ist US-Schauspieler und Regisseur Michael B. Jordan auf Hollywoods „Walk of Fame“ verewigt worden. Der 36-jährige Star enthüllte die 2751. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. An diesem Wochenende kommt das Boxerdrama „Creed III“ in die Kinos, es ist Jordans Regiedebüt. Er spielt darin auch wieder die Hauptrolle des Boxers Adonis Creed, wie bereits in den ersten beiden Filmen der Trilogie.