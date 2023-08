Paul Celan hat Helmut Böttiger durch seine ganze Karriere als Schriftsteller und Literaturkritiker begleitet. Böttiger hat mehrere Bücher über Celan und sein Leben verfasst und gleich in der Einleitung seiner Neuerscheinung beim Berenberg Verlag, „Czernowitz: Stadt der Zeitenwenden“, erinnert er sich daran, wie er Celan zum ersten Mal begegnete, als Schüler in den 1970er-Jahren in Würzburg. Zunächst weiß er nur, dass der Dichter 1920 in einer Stadt namens Czernowitz geboren wurde. Er stellt sich diese Stadt, über die einst die Habsburger herrschten, dann Rumänien und dann die Sowjetunion, als mysteriös und mythisch vor – und schwört, dorthin zu reisen, sobald er die Möglichkeit hat.

Das gelingt ihm erst 20 Jahre später, nach dem Zerfall der Sowjetunion, als Czernowitz Teil der unabhängigen Ukraine geworden ist und einen ukrainischen Namen trägt, Tscherniwzi. Darüber und auch über zwei weitere Besuche in den folgenden dreißig Jahren erzählt Böttiger in seinem Buch: Das Ergebnis ist zum Teil ein Reisetagebuch, zum Teil eine Geschichte der Ukraine durch ihre Literatur. Dabei wird das ganze Land geschildert: Neben Tscherniwzi im Westen der Ukraine, nur 40 Kilometer von der Grenze zu Rumänien entfernt, trifft sich Helmut Böttiger mit jungen Autoren und Germanisten sowie aufstrebenden Verlegern in der Hauptstadt Kiew und im östlichen Charkiw.

Bei seinem ersten Besuch 1993 entdeckt der Autor eine Stadt, deren einstige Identität als mehrsprachige habsburgische Kulturstadt mit einer Kaffeehauskultur wie in Wien und einer prägenden jüdischen Gemeinde langsam wieder präsenter wird. Die meisten Einwohner wissen allerdings wenig über das literarische Erbe ihrer Stadt. Es gibt sogar Zweifel daran, ob das richtige Haus als Geburtshaus von Paul Celan gekennzeichnet wurde.

Über die Jahre ändert sich das. Bei seinem Besuch im Jahr 2005 schreibt Böttiger dies dem neuen Vertrauen der Ukrainer in ihre nationale Identität nach der Orangen Revolution zu. Bei seinem dritten und bisher letzten Besuch im September 2022 hat dieses Selbstvertrauen neue Aspekte hinzugewonnen. Die Ukrainer, die er beim Besuch des Meridian-Lyrikfestivals in Tscherniwzi trifft, greifen zu ihrem Literaturerbe und vor allem zur ukrainischen Sprache als Mittel der Selbstbehauptung und des Widerstands in Kriegszeiten.

Eine Einführung in die Literatur und die Geschichte der Ukraine

Wer bereits mit der zeitgenössischen ukrainischen Literatur vertraut ist, wird auf Böttigers Reise durch die Jahre mehrere bekannte Namen wiedererkennen, wie etwa die der Schriftsteller Juri Andruchowytsch und Serhij Zhadan, der im Juni 2022 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Das sind aber nur zwei von vielen Autoren und Dichtern, die Böttiger in seinem Text erwähnt; dieser dient also als würdige Einführung in die moderne ukrainische Literatur.

Die Entwicklungen in Czernowitz, die Böttiger im Gespräch mit diesen Autoren beobachtet, spiegeln auch die Entwicklung der Ukraine selbst als unabhängiger Staat wider; das Buch ist also auch eine zuverlässige Begleitlektüre zur jüngsten ukrainischen Geschichte. Etwa die Bemerkungen über die Vielfalt der Identitäten in der Ukraine und die komplizierte Rolle des ukrainischen Nationalismus, vor allem in Orten wie der einst jüdisch geprägten Stadt Czernowitz, bieten einen wichtigen und aufschlussreichen Kontext zum russischen Angriffskrieg. Böttigers Plädoyer für ein nuanciertes Verständnis der ukrainischen Geschichte kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.

Schade, dass auf den knapp 80 Seiten nicht mehr Platz bleibt für Menschen aus Czernowitz wie Lydia Harnik. Böttiger hat sie 1993 kennengelernt, da war sie fast 90 Jahre alt, sie hat ihr ganzes Leben in der Stadt gelebt und kennt das Czernowitz, wie Paul Celan es kannte. Sie hätte das Bild, das Böttiger „fragil“ nennt, ergänzen können.



Helmut Böttiger: Czernowitz: Stadt der Zeitenwenden. Berenberg, Berlin 2023, 88 Seiten, 22 Euro