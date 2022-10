Da müssen Sie am Wochenende hin: Die Kulturtipps der Redaktion

28 französische Filme in La Cinetek

Der Streaminganbieter La Cinetek ist nicht einfach nur ein französisches Netflix. Hier bestimmen Regisseurinnen und Regisseure die Auswahl mit, hier wird nach Filmperlen getaucht. Das Ziel von La Cinetek ist es, im Internet Filme zugänglich zu machen, die sonst nicht sichtbar wären. Über 600 standen zuvor nirgends als Video-on-Demand zur Verfügung. Nun präsentiert La Cinetek 28 Filme, die den großen Schauspielerinnen und Schauspielern des französischen Kinos gewidmet sind und teilweise den Blick auf Frankreich geprägt haben: Da sind Jean Gabin in „Die große Illusion“, Jeanne Moreau in „Fahrstuhl zum Schaffott“, Jean-Paul Belmondo in „Abenteuer in Rio“, Sandrine Bonnaire in „Auf das, was wir lieben“ oder Audrey Tautou in „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Einen virtuellen Filmklub gibt es auch. Susanne Lenz

La Cinetek präsentiert 28 französische Filme.

Neoklassik-Festival: Erased Tapes wird 15

Die Neoklassik hat es nicht leicht, vielfach belächelt als Einschlafmucke. Und tatsächlich ist ja manches Klaviergeklimper in den Einschlaf-Playlists bei Spotify und Konsorten derart belanglos, dass man leicht auf die Idee kommen könnte, hier hätten mäßig begabte KI-Algorithmen komponiert und eingespielt. Nicht so aber bei den Acts von Erased Tapes, dem Londoner Neoklassiklabel, das Robert Raths (übrigens ein Deutscher) 2007 gegründet hat. Zum 15. Geburtstag nun gönnt das Label sich (und uns!) ein eigenes kleines Festival. Wobei: Klein ist relativ. Zehn Stunden lang gibts am Sonntag Musik von Erased-Tapes-Acts in der Betonhalle des Silent Green.

Wer nicht ganz zehn Stunden Zeit hat am Sonntag, dem sei auf jeden Fall der Auftritt von Masayoshi Fujita um 17.15 Uhr ans Herz (und ans Ohr) gelegt, dem japanischen Multi-Percussionisten, der vor allem mit seinen Klangkünsten am Vibrafon und an der Marimba zu Recht viele Fans gewann. Leider wohnt er nicht mehr in Berlin, sondern wieder in Japan, aber beim Geburtstagsfestival nun kann er sein neues Album „Bird Ambience“ erstmals in Europa präsentieren, ein Glück!

Weitere Highlights: der Berliner Produzent Ben Lukas Boysen, der um 18.30 Uhr eines seiner raren Live-Sets zum Besten gibt; ein Synthesizer-Set des New Yorker Komponisten Qasim Naqvi um 16 Uhr; die in London lebende Vokalakrobatin Hatis Noit um 15 Uhr; und die Berliner Cellistin Anne Müller gleich um 14 Uhr. Vielleicht sollte man einfach doch den ganzen Tag untertags in der Betonhalle verbringen. Kurz Sonntagssonne schnappen lässt sich ja denn in den kleinen Pausen im zauberschönen Silent-Green-Garten. Stefan Hochgesand

Silent-Green-Betonhalle Gerichtstraße 35, Sonntag, 30. Oktober, 14–24 Uhr, VVK 35 Euro

Das Internationale Roma-Filmfestival in Berlin: Ake Dikhea

Szene aus „Leaving the Beginnings Behind“ Ake Dikhea

Seit 2017 gibt es Ake Dikhea in Berlin, das Roma-Filmfestival, ein internationales Festival mit Filmen von und mit Roma und Sinti, das deren Perspektiven sichtbar macht. Dieses Wochenende hat man noch die Gelegenheit, ein paar Filme zu sehen, den Dokumentarfilm „Leaving the Beginnings Behind“ von Linda Kallistová Jablonská etwa, der drei Mädchen über einen Zeitraum von zehn Jahren begleitet: Adéla, Denisa und Pavla, die einer Erziehungsanstalt in Počátky, Tschechien aufwachsen. Oder „The Last Nomads“ von Daniel González-Franco und Dominic Watters über die Bewegung „Drive 2 Survive“, in der sich Aktivisten gegen ein neues Polizeigesetz in Großbritannien zusammenschließen, die wird es Gipsys, Travellers und Roma unmöglich machen, ihre traditionelle nomadische Lebensweise aufrechtzuerhalten. Im Anschluss an den Film gibt es eine Diskussion in englischer Sprache. Susanne Lenz

Leaving the Beginnings Behind: 28. Oktober, 20.30 Uhr, Kino Babylon; The Last Nomads: 28. Oktober, 20.30 Uhr, im Grünen Salon. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Hamburger Bahnhof: Skulpturen für die Leichtigkeit des Seins

Installationsansicht einer der „Homegrown“-Skulpturen (links) von Cameron Clayborn, die die Baloise der Sammlung der Nationalgalerie schenkte. SMB/Thomas Bruns

„Nothing left to be“ (nichts mehr zu sein), dieses Gefühl der Leichtigkeit, vielleicht der Freiheit von allen Zwängen, biologischen, ethnischen oder politischen Zuordnungen, festen Formen, Aggregatzuständen oder Kunst-Trends legt Cameron Clayborn, 30 Jahre jung, hinein in so rätselhafte wie faszinierende Skulpturen. In den USA aufgewachsen mit afroamerikanischen Wurzeln, lebt Clayborn in Europa und hier oft in Berlin, als non-binäre, keinem Geschlecht zuzuordnende, Person. Skulpturen, Objekte aus Papier, Gipsdeckenfarbe oder – nachhaltigem – Dämmmaterial aus recycelter Kleidung sind die Markenzeichen, für die es 2021 den Kunstpreis Baloise gab und damit verbunden nun diese faszinierende Ausstellung im Nationalgalerie-Museum Hamburger Bahnhof. Den Preis vergibt die Schweizer Versicherungs-Holding Baloise seit 1999 jedes Jahr zur Art Basel an junge Kunstschaffende, um deren Werdegang zu fördern.

Zwei von Clayborns Skulpturen aus der Serie „homegrown“ (hausgemacht) gingen nun sogar als Schenkungen an die Nationalgalerie, sie bilden gerade den Mittelpunkt der Berliner Werkschau. Die Wirkung ist spielerisch, voller Leichtigkeit und zugleich surreal. Wir erblicken zwei sich nach unten hin verjüngende Formen. „homegrown #1“ und „homegrown #2“ scheinen zwar fest und hart auf dem Boden zu stehen, hängen aber zugleich wie weiche Kokons von der Decke des Museumsraumes. Während die unsicher wirkende Position der Gebilde Abstand gebietet, zieht die mal krude, mal glatte Oberfläche unsere Blicke an. Man möchte die Werke am liebsten berühren. Denn sie ziehen einen hinein in eine emotionale Gemengelage aus Magnetismus und Distanz. Das liegt auch an dieser ausladenden Masse und gleichzeitigen Fragilität der wie aus einen Science-Fiction-Film entstiegenen Gewächse, deren abstrus schöner Körperhaftigkeit und zugleich Abstraktion. Ingeborg Ruthe

Berlin, Hamburger Bahnhof: Invalidenstr. 50/51, bis 22. Januar 2023, Sa. + So. 11–18 Uhr und Di.–Fr. 10–18 Uhr/Do. bis 20 Uhr

Literatursalon: Bücher für Kopf und Kragen

In der deutschen Verlagshauptstadt Berlin gibt es mit dem Kopf-&-Kragen-Literaturverlag mal wieder einen Neuzugang zu vermelden. Und damit diese Meldung auch wirklich wahrgenommen wird, haben die Kopf-und-Kragen-Macher nun einen Literatur- und Kunstsalon einberufen, zum Hinschauen, Hinhören und Mitreden. An die Erfahrungen der Leserinnen und Zuhörer knüpft gewiss die Anthologie „U8 Untergrundminiaturen“ an, die erst an diesem Wochenende herauskommt. Sie enthält literarische Texte und Zeichnungen, die, na klar, um die Berliner U-Bahn-Linie 8 kreisen. Wer einmal im Berufsverkehr oder – noch schlimmer – nachts auf dieser Strecke unterwegs war, weiß, dass sich hier ein großes Reservoir an Storys finden lässt. Am Sonntagabend lesen Arad Dabiri, Veronique Homann, Marius Hulpe und Sven Pfizenmaier aus ihren U8-Texten.

Poljak Wlassowetz, Autor und Verleger. Kopf-&-Kragen-Literaturverlag

Zudem wird Poljak Wlassowetz zusammen mit dem Musiker Cris Koch und der Schauspielerin Roxana Safarabadi seinen im Frühjahr 2022 erschienenen Roman „Litiotopia“ in einer Spoken-Word-Performance vorstellen. Die führt zu einem wertvollen Rohstoff und einem vielfach ausgebeuteten Land, nach Bolivien, durch Albträume und in die Politik. Der Autor Poljak Wlassowetz heißt übrigens laut Ausweis René Koch und ist Gründer des Verlages. In der Selbstdarstellung heißt es, „die Verleger:innen lieben den Wahnsinn, das Ungesagte, das Schöne. Sie sind Optimisten, wache Utopisten, radikale Humanisten“. Das verheißt einen aufregenden Abend. Und es soll auch noch getanzt werden! Cornelia Geißler

Kopf-&-Kragen-Literaturverlag: Salon 1. Sonntag, 30.10., 20 Uhr. Lettretage im Acud-Studio, Veteranenstraße 21