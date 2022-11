Da müssen Sie am Wochenende hin: die Kulturtipps der Redaktion

Kosmopolitisches Kulturwochenende im Silent Green

Wofür die „Minor Cosmopolitan Assembly“ genau steht, die im Silent Green Kulturquartier an diesem Wochenende in Form von Gesprächen, Workshops und Installationen präsentiert wird? Ganz so leicht ist das gar nicht zu sagen. Auf der Website des Silent Green ist etwa von einer „Zusammenkunft heterogener Einheiten“ die Rede. Von Stich- oder Reizwörtern wie „Konvivialität“ und „Dezentrierung“. Klar ist: Es geht dabei kosmopolitisch zu. Immerhin handelt es sich um Projekte des Graduiertenkollegs RTG Minor Cosmopolitanism, einer wissenschaftlichen Kooperation mehrerer Universitäten in Berlin und Brandenburg, die sich mit dem Gehalt kosmopolitischer Ideale, dem Erbe des Kolonialismus sowie den Verheißungen der europäischen Aufklärung auseinandersetzen.

Eins dieser Projekte ist der „Minor Constellations“-Podcast, ausgerichtet und moderiert von den RTG-Doktorandinnen Yael Attia und Kathleen Samson. Darin werden Arbeiten von Wissenschaftler:innen und Kulturschaffenden vorgestellt, die sich mit politischen Fragen des Alltags beschäftigen und damit zu einem anderen Nachdenken über unsere Gegenwart anregen. So ist am Wochenende etwa ein Live-Talk der Podcasterinnen mit dem Jewish-Studies-Professor Ben Ratskoff geplant – über die Frage, was Diaspora heute bedeutet. Im Silent Green wurde zudem ein Raum installiert, wo man bisherige Podcast-Folgen via Lautsprecher hören und deren zentrale Fragen auch visuell nachverfolgen kann. In Gesprächen geht es um Sinn (oder Unsinn?) der Apartheid-Analogie für zeitgenössische politische Kontexte, um das Verhältnis von Polizei und Gesetz heute oder um die Frage, ob sich ein historisches Trauma in Form von Performances verarbeiten oder darstellen lässt. Hanno Hauenstein

„Minor Cosmopolitan Assembly“, Donnerstag, 10. November bis Samstag, 12. November, Kuppelhalle/Ateliers des Silent Green Kunstquartiers, Gerichtstraße 35, Eintritt frei.

Grafik-Sammler sind da genau richtig: Linienkunst aus DDR-Zeit und dem vereinten Berlin

Es ist eine große Abschiedsauktion. Vorläufig zumindest. Aufgeboten zu moderaten Preisen wird alles, was im grafischen Metier des Ostens seit fast 70 Jahren Rang und Namen hat, von Altenbourg, Dix, Butzmann, Claus und Glöckner über Heisig, Mattheuer und Förster zu Ticha, Penck, Mohr, Stötzer und Metzkes. Und auch Blätter von Ikonen der westlichen Kunstgeschichte, wie Poliakoff, Beuys und Iannone, kommen zum Aufruf.

Gerhard Altenbourg: „Farbholzschnitt in Rot, Braun und Grün auf Hosho Paper“, 1973 (110 x 183, sign., dat., num. 37/100), mit Trockenstempel des Künstlers, Taxpreis 600 Euro. WV G. Schmidt H 169 2/Gerhard Altenbourg

Seit 32 Jahren gibt es die Galerie der Berliner Graphikpresse, Podium für die Kunst der Zeichnung und deren Vervielfältigung in allen grafischen Techniken seit Dürers und Gutenbergs Zeiten. Weit über 200 Ausstellungen und rund 40 Auktionen – insbesondere mit ausgewählten Werken des grafischen Mediums aus dem überreichen Fundus der DDR-Grafik und des Schaffens der wiedervereinigten Berliner Grafiker-Zunft in den drei Jahrzehnten seit dem Mauerfall – wurden veranstaltet, Mappenwerke und Künstlerbücher herausgegeben. Zahlreiche Lesungen, Konzerte und Filmabende fanden statt, und nahezu täglich gab es interessante – mal ernste, mal heitere – Begegnungen und Gespräche mit Künstlern und Kunstinteressierten in der Galerie, die Sabine Ulber von ihrem Vater Peter Röske, einem der Gründer der Graphikpresse, übernommen und mit Bravour weiterentwickelt hatte.

Nun folgt eine Zäsur. Das Haus, in dem sich die Galerie befindet, gehört einem Investor, und der hat andere Pläne mit den Ladenräumen, als sie der Kunst zu lassen. Ende Februar ist Schluss. Der Auszug unabdingbar. Die Grafikbestände und das Galerie-Inventar müssen wohl erst mal eingelagert werden. Doch die Suche nach einem neuen Quartier läuft. Am Stadtrand glimmt ein Hoffnungslicht – für den Ausstellungsbetrieb und auch für künftige Auktionen. Aber nun gibt es die vorerst letzte Versteigerung am Sonntag, den 13. November, wie immer in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ingeborg Ruthe

Auktion: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin (am Gendarmenmarkt), von 11–17 Uhr. Letzte Vorbesichtigung: Fr. 11. November, 13–18.30 Uhr, Galerie der Berliner Graphikpresse, Silvio-Meier-Str. 6 (Friedrichshain).

Palazzo: Artistik, Akrobatik und Entenkeule

Am Freitag ist Premiere und von Sonnabend an gibt es im Spiegelpalast an der Hertzallee die bewährte Mischung aus Variété und Vier-Gänge-Menü, konzipiert von Kolja Kleeberg und Hans-Peter Wodarz. Der Hauptgang sieht traditionell eine Entenkeule vor, wobei man sich längst auch für ein vegetarisches Menü entscheiden kann. Es kocht Kolja Kleeberg. Die Show mit dem Titel „Eskapade“ ist viereinhalb Stunden lang, Artisten und Akrobaten auf dem Schleuderbrett, am Trapez, am Luftring sorgen für Unterhaltung, natürlich wird jongliert, und im Zentrum der Show steht die kanadische Clownin Mooky.

Im Spiegelpalast Palazzo

Essen und Show, und auch Essen als Show – das sind die Kellner, die im Gänsemarsch allen gleichzeitig servieren, die Hauben unisono heben und allerlei Schabernack treiben. Familien, die sonst immer in Streit geraten, wenn sie mal zusammensitzen, können hier einen höchst vergnüglichen Abend miteinander verbringen, denn es bleibt kaum eine Pause, in der man sich unterhalten müsste. So war es jedenfalls in den vergangenen Jahren. Susanne Lenz

Palazzo gastiert vom 12. November bis zum 5. März in Berlin, Spiegelpalast, Hertzallee 41, 10787 Berlin.

Theater mit Literatur: „Sturm und Drang“ in der Volksbühne

Der 35-jährige Franzose Julian Gosslin hat uns mit großer Unerschrockenheit die Dimensionen der deutschen Literaturgeschichte und der Volksbühne vor Augen geführt. Wie herrlich laut, bunt und geräumig! Am Beispiel von Goethes „Werther“, der autobiografisch inspiriert ist und von Thomas Mann in der Erzählung „Lotte in Weimar“ in Satzmäandern reflektiert wurde, haut uns der junge Franzose die deutsche Romantik und Abgeklärtheit um die Ohren. Besonders der Anfang hat es in sich, da wird einem niedlichen, kuss- und lippenknabberfreudigen Piepmatz der Kopf abgebissen und dann die Tonanlage aufgedreht.

Goethe zu sein – man könnte sich daran gewöhnen: Martin Wuttke in der Rolle des Meisterdichters. Thomas Aurin

„Sturm und Drang“ heißt das Stück und soll seine Fortsetzung in der nächsten Spielzeit finden. Aber wer weiß, ob das klappt, es geht ja so viel schief derzeit am Rosa-Luxemburg-Platz. Umso befreiter kann man an diesem Abend Luft holen, denn auf einmal ist alles wieder ganz einfach: Wann ist Theater gut? Wenn die Schauspieler was zu denken und zu tun kriegen, wenn Welten aufgespannt werden, wenn Geheimnisse bleiben und die Sinne angefunkt werden. Und wann hat man schon mal Gelegenheit, sich mit dem nicht gerade sympathischen Meister der deutschen Dichtkunst zu identifizieren? Goethe zu sein – zumal in Gestalt von Martin Wuttke –, Frauen zu vergessen, Konkurrenten zu ignorieren, Weine zu genießen ... also es gibt Theaterkritiker, die sich dran gewöhnen könnten. Am Sonntag schon um 18 Uhr. Ulrich Seidler

Sturm und Drang. Geschichte der deutschen Literatur I, 13. November, 18 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Karten unter 24065777 oder volksbuehne.berlin

Einblick in das afrikanische Kino: das Filmfestival Afrikamera

Zum mittlerweile 15. Mal gibt das Berliner Filmfestival Afrikamera einen Einblick in das zeitgenössische afrikanische Kino. Dieses Jahr stehen Produktionen im Fokus, die sich mit Migration und dem Leben in der afrikanischen Diaspora auseinandersetzen. Zu den Highlights am Wochenende gehört „Saloum“ des kongolesischen Regisseurs Jean Luc Herbulot, der das Festival am Sonntag um 20 Uhr im Kino Arsenal abschließt. In dem Genre-Mix aus Action, Mystery und Western stürzen ein Söldner-Trio und ein mexikanischer Drogendealer im Senegal ab und treffen dort in einem alten Hotel auf gruselige Gäste.

Ebenfalls zu empfehlen ist der burkinische Dokumentarfilm„ Sur les traces d’un migrant“ („Auf den Spuren eines Migranten“), in dem sich Zwillingsschwestern gemeinsam mit ihrem Onkel auf den Weg durch Senegal, Guinea-Bissau und Burkina Faso machen, um ihren Vater zu finden, der die Familie verlassen hatte, als die Kinder acht Jahre alt waren.

In diesem Jahr findet das Festival erstmals an vier verschiedenen Spielorten statt: Während im Arsenal Eröffnung und Abschlussveranstaltung stattfinden und der überwiegende Teil der Filmformate zum Themenschwerpunkt „Migration & Diaspora“ gezeigt wird, präsentieren die Organisatoren im Humboldt-Forum neben ausgewählten Filmen Sonderformate wie eine Theaterperformance und aktuelle Virtual-Reality-Filme vom afrikanischen Kontinent. In den Räumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung gibt es eine Veranstaltung zum Thema „Flucht und Migration“. Ein neuer Spielort ist die Brotfabrik, hier wird eine Auswahl an Highlights aus dem Programm wiederholt. Zudem können Filme auf dem Portal Indiekinoclub online geschaut werden. Claudia Reinhard

Afrikamera 2022: Urban Africa, Urban Movies – Migration & Diaspora, noch bis 13. November 2022 im Kino Arsenal, hier geht’s zum Programm.