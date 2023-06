Da müssen Sie am Wochenende hin: Die Kulturtipps der Redaktion

Festival „Art meets you!“: Kunst und Musik unter freiem Himmel

Musik, Kunst und kühle Drinks unter Berlins legendärem Himmel bietet am Wochenende die Friedrichshainer Clubanlage Cassiopeia. Besucher können im Sommergarten das kaleidoskopartige Programm des Open-Air-Popup-Kunstfestivals entdecken, denn das Cassiopeia hat ein Kunstfestival mit dem einladenden Titel „Art meets you!“ auf die Beine gestellt. 35 Berliner Künstlerinnen und Musikerinnen bespielen das Gelände. Mit dabei: Fotografie, Malerei, Rock und Soul. Die Sommersause findet am 1. und 2. Juli von 14 Uhr bis open end statt. Bernd Pommereit

Art meets you!: Sommergarten Cassiopaia /RAW Gelände, Revaler Str.99. Der Eintritt ist frei

Koscheres Streetfood-Festival im Hof der Neuen Synagoge

Die Jüdischen Kulturtage Berlin laden am Sonntag zum 2. Koscheren Streetfood-Festival ein. Im Hof der Neuen Synagoge Oranienburger Straße in Berlin-Mitte kann man ab 11 Uhr bei freiem Eintritt an zahlreichen Food-Trucks und Ständen die ganze Palette der jüdischen Küche erlebe: Sabich, Falafel, Tel Aviv Bowl und vieles mehr, israelisches Bier und israelischen Wein gibt es auch. Und Alkoholfreies. Außerdem gibt es Spielmöglichkeiten für Kinder, eine Seifenblasen-, eine Puppen- und eine Zaubershow, eine Tombola mit wertvollen Preisen und Live-Musik,etwa Jazz mit der Jatz-Bande. Mit ihrem Streetfoodfestival will die Jüdische Gemeinde auch auf die 36. Jüdischen Kulturtage Berlin hinweisen; die finden vom 5. bis zum 14. September statt. Susanne Lenz

2. Koscheres Streetfood-Festival der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Sonntag, 2. Juli, Hof der Synagoge Oranienburger Straße, Oranienburger Str. 28-31 in Berlin-Mitte. Der Eintritt ist frei.

Kreuzberg-Festival im Bergmann-Kiez

Seit fast 30 Jahren findet das Kreuzberg-Festival, früher Bergmannstraßenfest, jedes Jahr an drei Tagen im Sommer statt. Verschieden Kulturen und Generationen finden sich hier zusammen, so auch dieses Wochenende vom 30.Juni bis zum 2. Juli. Zwischen Menschenmengen, Streetfood, Drinks und kleinen Kunstausstellungen, befinden sich dort außerdem drei große Bühnen, auf denen 30 verschiedene Bands mit ihrer großen Musikvielfalt beeindrucken werden. Von Jazz, Rock, HipHop, Reggea, Latin zu Elektro findet hier jeder seinen Moment zum Tanzen. Im vergangenen Jahr tummelten sich in der Kreuzbergstraße, wo das Festival stattfindet, rund 300.000 Menschen. Menina Dräger

Kreuzberg-Festival 30.Juni - 2. Juli, Kreuzbergstraße. Hier finden Sie das vollständige Programm

Abschied von Ulrich Khuon am Deutschen Theater

Am Sonnabend, dem 1. Juli, ist der letzte Spieltag der Ulrich-Khuon-Intendanz am Deutschen Theater. Auf den Tag genau vor sechs Jahren feierte ein anderer langjähriger Berliner Intendant, nämlich Frank Castorf, den Abschied von der Volksbühne. Damals lief das Selbstporträt „Baumeister Solness“ und danach ließ man sich auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vollregnen, währen Castorf in seiner Uniform-Jacke von einer verlorenen Schlacht schwadronierte und später zusammen mit dem damals neuen Kultursenator Klaus Lederer und Schauspielern Rio-Reiser-Lieder sang.

Ulrich Khuon war 14 Jahre lang Intendant des Deutschen Theaters. Nun nimmt er Abschied. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Ulrich Khuon wird vermutlich keine Philippika mit militärhistorischen Anspielungen gegen den Zeitgeist in die Nacht rufen, sondern gesittet und freundlich in der Menge stehen und anstoßen und – undenkbar bei Castorf – dem Nachfolge-Team viel Glück und gutes Gelingen wünschen. Natürlich sind die Karten für die letzten Vorstellungen ausverkauft, aber danach wird in allen Sälen konzertiert und getanzt. Auch auf dem Hinterhof. Da kann man sich bestimmt reinschmuggeln. Und regnen wird es auf keinen Fall, der freundliche Herr Khuon hat überallhin verbindliche Kontakte. Ulrich Seidler

Letzter Ulrich-Khuon-Spieltag am Deutschen Theater: 18 Uhr, Deutsches Theater: „Diebe“; 19.30 Uhr in der Box: „Unspoken“, danach, ca. ab 21.30 Uhr Abschiedsfest

Festival: Jazzwoche Berlin

Keinem anderen Genre gelingt es zurzeit so prächtig wie dem Jazz, die unterschiedlichsten Generationen zusammenzubringen: Was Ur-Oma an Jazz noch auf Schellackplatte hat, hört die Ur-Enkelin tagtäglich in HipHop-Samples. Oft heißt es, London sei zurzeit die spannendste Stadt für den Jazz. Die junge frische Fusion-Szene dort. Aber auch Berlin muss sich nicht lumpen lassen. Das kann man beim Jazzfest erleben und etwas hipper noch auf dem XJazz-Festival.

Oder eben bei der Jazzwoche, die nun schon zum fünften Mal stattfindet. Vom 1. bis zum 7. Juli geht sie diesmal, quer durch verschiedene Orte der Jazz-Stadt Berlin, aber Eröffnung ist schon am Freitag, dem 30, Juni. Dort singt auch auch Ganna Gryniva, begleitet von Tal Arditi auf der Gitarre. Passenderweise im Gretchen, sowieso einem Mikrokosmos des jungen offenen Jazz in Berlin. Stefan Hochgesand

Jazzwoche Berlin diverse Orte, 30.6.-5.7., Details auf ig-jazz-berlin.de