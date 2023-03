Daniel Brühl: „Kann es immer noch nicht packen“ Vor dem Dolby Theatre in Hollywood liegt der champagnerfarbene Teppich bereit. Für die Oscar-Gala laufen sich die deutschen Anwärter beim traditionellen Empf... dpa

ARCHIV - Daniel Brühl kann nicht fassen, dass sein Film «Im Westen nichts Neues» bei den Oscars nominiert ist. Gerald Matzka/dpa

Los Angeles -Bis zuletzt ist das Team von „Im Westen nichts Neues“ in Hollywood auf Trab. Wenige Stunden vor der Oscar-Nacht wurde am Samstag (Ortszeit) auf dem traditionellen Empfang der deutschen Anwärter in der historischen Villa Aurora mit Hunderten Gästen gefeiert. „Ich kann es immer noch nicht packen“, sagte Daniel Brühl (44), der den Antikriegsfilm nach der Vorlage des Romans von Erich Maria Remarque mitproduzierte und darin einen deutschen Politiker spielt. Kürzlich sieben Bafta-Preise in London und jetzt neun Oscar-Chancen, darunter auch in der Top-Sparte „Bester Film“, beschreibt Brühl als „einfach ungeheuerlich“.