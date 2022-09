Daniel Kehlmann: Kommen Sie im Winter gar nicht erst nach Berlin

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat für die New York Times aufgeschrieben, was man lesen sollte, wenn man Berlin besucht. Er gibt auch Besuchertipps.

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat für die amerikanische Tageszeitung New York Times aufgeschrieben, was man lesen sollte, wenn man Berlin besucht. Zugleich gibt er seinen amerikanischen Lesern kurze Einblicke in die Stadt und in den Charakter ihrer Menschen. Der Schriftsteller schreibt: „Berlin ist nicht schön. Das sollten Sie vorher wissen. Man kommt nicht wegen der schönen Architektur einer alten europäischen Stadt hierher.“

Kehlmann setzt sich zudem kritisch mit dem Berliner Schloss auseinander. Er schreibt: „Der Berliner Dom wirkt überdimensioniert. Auf der anderen Straßenseite befindet sich das absurde Stadtschloss – ein Schloss, das 1950 abgerissen, durch ein eher brutalistisches Gebäude ersetzt und dann vor kurzem (...) wieder aufgebaut wurde. Am Potsdamer Platz deutet ein zeltartiges Glasdach (...) an, wie die Menschen Anfang der 1990er-Jahre ihre Zukunft sahen. Nicht weit davon entfernt steht das Brandenburger Tor, ein neoklassizistisches Monument, das zum Symbol des neuen, wiedervereinigten Deutschlands wurde.“

Der Schriftsteller hat aber nicht nur Schlechtes zu sagen. Die clusterhafte Architektur vermittele zwar kein ganzes Bild, dafür aber ein Gefühl von Freiheit: „Wenn das Wetter schön ist und man mit dem Fahrrad von Neukölln nach Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg fährt, tritt die Architektur in den Hintergrund und man hat ein Gefühl der Freiheit, wenn man an den endlosen Straßen voller Cafés, Restaurants und Parks vorbeizieht, in denen so viele verschiedene Sprachen gesprochen werden.“

Daniel Kehlmann empfiehlt in dem Text nicht nur Bücher, sondern auch Buchhandlungen. Er empfiehlt die Buchhandlung Bücherbogen am Savignyplatz, sie sei gemütlicher als die bekannte Buchhandlung Dussmann. Kehlmann gibt auch Ausflugstipps: „Nehmen Sie all ihre gekauften Bücher und gehen Sie, wenn es Frühling oder Sommer ist, in den Volkspark Friedrichshain und bleiben Sie dort, bis die Sonne endlich untergeht. Wenn es allerdings Winter ist, versuchen Sie es gar nicht erst. Meiden Sie den Park. Wenn Winter ist, kommen Sie am besten gar nicht erst nach Berlin.“

Die Leseempfehlungen von Berlin von Daniel Kehlmann:

„Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin

„Die Gabe“ von Vladimir Nabokov

„Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun

„Jeder stirbt für sich allein“ von Hans Fallada

„Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ von Thomas Brussig

„Herr Lehmann“ von Sven Regener

„Berlin“ von Jens Bisky

Die Bücher von Theodor Fontane

Die Memoiren über sein Leben von Voltaire

„Die Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht