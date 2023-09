Am Freitag wird es vermutlich, wie schon vor einigen Monaten in Wiesbaden, zu einer Protestdemonstration gegen die russisch-österreichische Sängerin Anna Netrebko kommen. In Wiesbaden demonstrierten laut dem Kölner Stadt-Anzeiger „Hunderte Demonstranten … mit teilweise drastischen Bildmontagen der russischen Sängerin, die sie blutbefleckt zeigten, und ukrainischen Flaggen gegen den Auftritt der 51-Jährigen“. Staatsopern-Intendant Matthias Schulz sagte der Berliner Zeitung zu der Demo: „Es gilt die freie Meinungsäußerung, das respektieren wir selbstverständlich. Wir stehen dazu im Austausch mit der Polizei, denn für uns steht die Sicherheit unserer Besucher und die Sicherheit im Haus an erster Stelle. Ich hoffe, es bleibt alles friedlich und konstruktiv.“

Netrebko wurde von der Staatsoper Unter den Linden eingeladen, bei der Wiederaufnahme von Giuseppe Verdis „Macbeth“ mitzuwirken. Der Sängerin wird vorgeworfen, sich nicht ausdrücklich vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine distanziert zu haben. So schreibt der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev in einem Statement zu einer Petition gegen Netrebko: „Als Ex-Unterstützerin Putins und Propaganda-Mithelferin bei der Donbas-Besetzung trägt Frau Netrebko persönliche Mitverantwortung für den russischen Angriffskrieg, die sie nicht anerkennt. In der verspäteten Erklärung verurteilte sie nur den Krieg, ohne zu erwähnen, wer ihn überhaupt angefangen hat und wer ihn genozidal führt.“ Es ist aus ukrainischer Sicht absolut nachvollziehbar, dass jeder russische Künstler mit Staatsnähe verdächtig ist. Man kann selbstverständlich verstehen, dass die Ukrainer Netrebko nicht singen hören wollen, weil der russische Angriff unendliches Leid über sie gebracht hat. Aus Sicht der Betroffenen ist jede Ablehnung verständlich.

Aus Sicht einer internationalen Kulturinstitution dagegen muss jeder einzelne Fall unter dem Gebot der Fairness beurteilt werden. Dazu müssen die Tatsachen abgewogen werden. Die Behauptung, Netrebko trage „persönliche Mitverantwortung für den russischen Angriffskrieg“, ist unhaltbar. Die Aussage, sie habe nicht erwähnt, wer den Krieg angefangen habe, ist nicht zutreffend. In ihrem Statement schrieb Netrebko wörtlich: „Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich und bin in Gedanken bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien.“

Für Intendant Matthias Schulz waren zwei Dinge ausschlaggebend, Netrebko wieder einzuladen: Er hatte sich im persönlichen Gespräch überzeugt, dass Netrebko keine Show abgezogen hat, sondern wirklich auf innere und äußere Distanz zur russischen Führung gegangen ist. Und sie hat die persönlichen Konsequenzen gezogen und ist seit der Invasion nicht mehr in Russland aufgetreten. Schulz sagt, dass Statement und Handeln konsistent sind, also Opportunismus oder Heuchelei ausgeschlossen werden können (mehr dazu hier). Als Intendant konnte er Netrebko daher einladen – weil sonst die Wiederaufnahme von Macbeth kaum möglich gewesen wäre. Denn rein künstlerisch ist der Auftritt Netrebkos notwendig, weil die Sänger in den komplexen modernen Inszenierungen nicht nur vorne an der Rampe stehen, sondern in die Inszenierung integriert werden. Hier ist keiner der Protagonisten einfach austauschbar.

Die Vorwürfe des ukrainischen Botschafters gegen die Staatsoper sind ungerecht. Makeiev schreibt, die Intendanz setze „ein Zeichen der Normalität und somit ein Zeichen des Wegschauens“. Er wirft der Oper die „Relativierung aller russischen Kriegsverbrechen“ vor. Dieser Vorwurf kann nicht aufrechterhalten werden. Die Staatsoper hat sich stets unmissverständlich geäußert und auch konkret sichtbare Zeichen gesetzt. So gab es am 6. März ein Konzert für Frieden in der Staatsoper Unter den Linden zugunsten humanitärer Hilfe für die Ukrainer und Ukrainerinnen. Die Einnahmen des Konzerts wurden an den Ukraine Humanitarian Fund (UHF) der Vereinten Nationen gespendet. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) und Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, besuchten das Konzert und spendeten. Im Dezember 2022 zeigte die Oper die Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms „Oh, Sister!“, bei der unter anderem die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwijtschuk und der ukrainischen Botschafter anwesend waren. Neben diesen Veranstaltungen habe die Oper, so eine Mitteilung, ihre „Solidarität durch sichtbare Zeichen wie die Beleuchtung des Saales in den Farben der Ukraine beim Einlass, die Flagge auf dem Haus, Freikarten für Ukrainer:innen und Spendenaktionen wie Sammelaktionen beim Auslass zum Ausdruck gebracht“. Die Oper weiter: „Zum ersten Jahrestag des Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar 2023 hat Matthias Schulz eine Schweigeminute abgehalten, um der Opfer und Betroffenen des Krieges in der Ukraine zu gedenken.“

Intendant Matthias Schulz hat sich die Entscheidung über den Netrebko-Auftritt nicht leicht gemacht. Er ist in seiner Beurteilung der Integrität der Sängerin zu ähnlichen Schlüssen gekommen wie die Leitung der Salzburger Festspiele, der Wiener Staatsoper oder sein Kollege Dominique Meyer aus Mailand: Anlässlich des 100. Todestags von Giacomo Puccini wird Netrebko im kommenden Jahr an der Mailänder Scala gemeinsam mit dem deutschen Tenor Jonas Kaufmann ein Konzert unter dem Dirigenten Riccardo Chailly bestreiten. Schulz hat die Gründe auch dem Kultursenator erläutert, in einem dem Vernehmen nach konstruktiven und offenen Gespräch. Joe Chialo hat sich dennoch erneut geäußert und in einem Statement zu einer Petition mit 36.000 Unterschriften geschrieben, es sei bedauerlich, dass sich Netrebko nicht „unmissverständlich vom russischen Regime im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine distanziert hat“. Netrebko hatte jedoch in ihrem Statement erklärt: „Meine Position ist klar. Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei noch mit irgendeinem Führer Russlands verbündet.“

Chialo gesteht der Staatoper jedoch die Autonomie über ein Engagement von Netrebko zu. Er schreibt: „Die Kunst ist frei, und unsere Einrichtungen haben das Recht, in der Gestaltung ihrer Programme eigene Entscheidungen zu treffen.“ Er werde jedoch die Aufführungen mit Netrebko nicht besuchen, sondern „am Freitag gemeinsam mit dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, S.E. Herrn Oleksii Makeiev, die Fotoausstellung ,Russian War Crimes‘ in der Humboldt-Universität ansehen.“

Es gibt die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit von Demonstranten – zum Glück! Auch Senator Chialo hat die Freiheit, symbolische Politik zu machen, wenn es ihm richtig erscheint. Die Staatsoper hat im Fall Netrebko jedoch nach Lage der Dinge alles unternommen, um nach Abwägung eine faire und zumutbare Entscheidung zu treffen. Gerade weil sich die Oper in den vergangenen Monaten pro-ukrainisch positioniert hat, sollte die Entscheidung der Intendanz respektiert werden. Alle Stimmen, die Kultur-Institutionen in dieser aufgeheizten Zeit in der Kunst der Differenzierung unterstützen, sind willkommen.