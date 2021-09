Im Jahr 1982 erweiterten Millionen von Teenagern ihren Wortschatz um das Fremdwort „Dementi“. „Abba dementieren weiter Trennungsgerüchte“, meldete die Bravo damals fast wöchentlich. Hartnäckige Fans, und ich weiß wovon ich spreche, gestanden sich erst nach Jahren ein, dass „Pause“ auf Schwedisch wohl ein sehr dehnbarer Begriff sein musste. Die Gruppe, die in ihren letzten Hits wie „The Day Before You Came“ und „One Of Us“ so herzergreifend über partnerschaftliche Entfremdung gesungen hatte, trennte sich von ihren Fans, ohne sich auch nur zu verabschieden.