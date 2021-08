Berlin - Selena Gomez ist erst 29 Jahre alt und nach Karrieremaßstäben im Popbusiness gemessen längst da, wo sie hinwollte. Schon früh interessierte sich die Tochter einer Italoamerikanerin und eines Mexikaners, die in Texas aufwuchs, für die Schauspielerei. Erste Rollen bekam sie, da war sie gerade zehn.

Man kennt diese US-amerikanischen Durchstarterlebensläufe zuhauf: Sie beginnen im Kindesalter vorzugsweise in Disney-Produktionen und führen dann auf die ganz großen Bühnen. Demi Lovato, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, sie alle haben sehr klein angefangen in einem knallharten Business. Auch Selena Gomez spielte lange nach den Regeln. Auf den Durchbruch mit der Serie „Wizards of Waverly Place“ folgten Teenie-Komödien, irgendwann drehte sie mit Woody Allen und Jim Jarmusch.

Parallel schob Gomez auch noch ihre Musikkarriere an, verkaufte mehr als 78 Millionen Tonträger. Ihre On-Off-Beziehung mit Superstar Justin Bieber gab ihrer Popularität den Rest – wo sie auftauchte, herrschte pure Fan-Hysterie. Sie ging einher mit einem Mangel an Privatsphäre und einer ständigen Medienpräsenz in ihrem Leben.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

2014 suchte sich Selena Gomez das erste Mal therapeutische Hilfe. Nachdem bei ihr die Autoimmunerkrankung Lupus festgestellt wurde, litt sie unter Depressionen und Panikattacken. Eine geplante Welttournee musste sie abbrechen.

Vor drei Jahren diagnostizierten die Ärzte bei ihr eine bipolare Störung – Betroffene dieser psychischen Erkrankung leiden häufig ohne erkennbare Gründe an extremen Stimmungsschwankungen. Der Zeitschrift Elle sagte Gomez jetzt, die Diagnose habe eine große Last von ihr genommen: „Ich konnte tief durchatmen und sagen: ‚Okay, das erklärt so viel.‘“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Dass Gomez mit ihren Angststörungen und Depressionen offen umgeht, hat auch mit Selbstschutz und Selbstverteidigung zu tun. Als sie das erste Mal in Therapie ging, hatten viele spekuliert, dass sie einen Entzug mache, „dass ich Drogen nehme, Alkohol trinke, herumlaufe und Partys feiere. Das Narrativ war boshaft.“ Sie sei dagegen vorgegangen, indem sie sich über Soziale Medien offen zu ihrer Behandlung äußerte.

Inzwischen ist Gomez, die auf Instagram mehr als 250 Millionen Follower hat und mit ihrer Initiative zu mentaler Gesundheit das Thema an Schulen bringen will, noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat die Passwörter und die Kontrolle über ihre Social-Media-Konten an ihre Assistentin übergeben. Zwar stellt sie immer noch Fotos und Zitate zur Verfügung, postet aber nicht mehr selbst und liest keine Kommentare. „Ich habe es nicht auf meinem Handy, also besteht keine Versuchung. Ich musste plötzlich lernen, mit mir selbst allein zu sein.“