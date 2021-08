Berlin - Das Berliner Kulturforum ist das große Trauma der Kulturpolitik. Seit dem Baubeginn der Philharmonie 1959, dem Auftrag an Ludwig Mies van der Rohe 1962, die heutige Neue Nationalgalerie zu planen, seit dem gescheiterten Wettbewerb für die Staatlichen Museen 1965 wird hier geplant. Nur noch ein Neubau – dann klappt es, das ist das Dauerversprechen. Derzeit wird vehement – die Bundestagswahlen drohen, den bisher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters garantierten Finanzstrom zu verringern – der Bau des Museums des 20. Jahrhunderts vorangetrieben, das trotz vieler Proteste mitten auf dem Kulturforum seinen Platz finden soll.



Aber wie kam es eigentlich zu diesem städtischen Desaster, das alles, aber sicher kein von Leben nur so quirlendes Forum ist? Einige angesichts des Themas eher bescheidene Ausstellungen in der Neuen Nationalgalerie, der Kunstbibliothek, im Kunstgewerbemuseum, in der Philharmonie und in der Neuen Staatsbibliothek sollen zusammen mit vielen Veranstaltungen bis Dezember der Frage auf den Grund gehen. Und sie sollen klären, welche Utopien hier noch denkbar sind. Der Druck ist groß, die vierte Generation arbeitet sich kulturell, politisch und planerisch an dem Gelände ab, will endlich eine Lösung finden. Selbst das Ibero-Amerikanische Institut beteiligt sich mit einer Diskussion am 23. November: Was könnte die Spanisch und Portugiesisch sprechende Welt mit ihrer reichen Erfahrung im Bau von Museen und Kulturzentren beitragen zum Kulturforum? Es ist sozusagen der postkoloniale Blick auf eine Anlage, die sonst eurozentrisch geprägt ist.