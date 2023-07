Freiluftkino Kreuzberg

Das Freiluftkino Kreuzberg ist deshalb so besonders, weil dort Filme grundsätzlich im Original mit Untertiteln gezeigt werden, also OmU. Und deutsche Filme haben grundsätzlich englische Untertitel. 1994 wurde das Kino am Mariannenplatz gegründet. Im alten idyllischem Hinterhof des Künstlerhauses Bethanien sitzen die Besucher und Besucherinnen in Strandliegen oder Plastikstühlen im grünen, baumumstandenen Hof, mit dem Rücken zum Gebäude. Trotz der zentralen Lage mitten in Kreuzberg ist hier praktisch kein Straßenlärm zu hören.



Adresse: Mariannenplatz 2

Freiluftkino Hasenheide timebandits

Freiluftkino Hasenheide

Der Volkspark Hasenheide im Bezirk Neukölln wurde 1925 eröffnet, seit Ende der 1980er-Jahre existiert dort das Freiluftkino. Die Anlage stammt aus den 1950er-Jahren, auf Trümmern aus dem Zweiten Weltkrieg wurde damals ein Naturtheater errichtet, wo Theaterstücke, aber auch Opern und Operetten aufgeführt wurden. Heute befindet sich dort inmitten des Parks zwischen vielen Bäumen das Freiluftkino Hasenheide. Seit 2021 gibt es hier zwei Bühnen und Leinwände. Die Leinwand der Hauptbühne ist im ehemaligen Orchestergraben installiert, davor können ca. 1000 Menschen Platz nehmen. In der neuen etwas kleineren Bühne gibt es neben Filmvorführungen auch Lesungen, Theaterstücke und Diskussionen. Dort sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf gemütlichen Stühlen umgeben von hohen Bäumen, zwischen denen die Sonne durchschimmert.



Adresse: Hasenheide in Neukölln

Das Freiluftkino Friedrichshain Pop-Eye/Imago

Freiluftkino Friedrichshain

Das Tolle am Freiluftkino Friedrichshain ist die riesige Leinwand. Bis zu 2000 Menschen finden davor Platz. Und dann noch die große Wiese. Hier kann man sogar picknicken, und wer sein Essen und seine Getränke nicht selbst mitbringen möchte, kann sich an dem Imbiss dort eindecken. Die Freiluftbühne wurde 1950 im südwestlichen Teil des Volkspark Friedrichshain erbaut. 1987 wurde sie für die Delphinshow einer Schweizer Truppe umgebaut, die unglaublich beliebt war. Nach sieben Monaten hatten ca. 1,9 Millionen Menschen die Show besucht. Heute ist dort das Freiluftkino. Sogar Hunde haben Zutritt, allerdings nur angeleint.



Adresse: Im Volkspark, Ernst-Zinna-Weg