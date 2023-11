Das Tucholsky-Museum in Rheinsberg: Spielt die Politik Kultur gegen Gemeinschaftsaufgaben aus?

In dem kleinen nordbrandenburgischen Städtchen Rheinsberg gibt es eine Tucholsky-Straße, ein Tucholsky-Café und eine Tucholsky-Buchhandlung. Gleich gegenüber, in der von Kurt Tucholsky in seinem berühmten Rheinsberg-Buch hinreichend beschriebenen Schlossstraße, findet sich auch die Atelier-Galerie des schon lange hier lebenden französischen Künstlers Tony Torrilhon. In Gestalt witzig-skurriler Holzarbeiten hat auch er dem Dichter und politischen Redakteur der Zeitschrift Weltbühne seine Reverenz erwiesen. An Tucholsky kommt in Rheinsberg kaum jemand vorbei, und sei es auch bloß zu Werbezwecken.

Das hat eine von den Freien Wählern angeleitete Mehrheit der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung nun wohl dazu veranlasst, künftig auf eine literaturwissenschaftlich ausgerichtete Leitungsstelle des Tucholsky-Museums im Rheinsberger Schloss zu verzichten. Die Leitung, so zumindest eine Idee, könne durch die örtliche Touristikinformation übernommen werden. Touristik und Kultur, so befand der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow gegenüber dem Sender RBB, sei in Rheinsberg eine Einheit. Noch aber scheinen die Pläne unausgegoren, Schwochow spricht davon, die im Frühjahr frei werdende Stelle des langjährigen Leiters Dr. Peter Böthig neu auszuschreiben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der „ku-Vermerk“ im Haushaltsplan

Peter Böthig, der im März das Rentenalter erreicht, wollte allerdings noch bis mindestens zum Ende des Jahres 2024 weiterarbeiten, erzählt er am Telefon. „So hatte ich das angemeldet und so war der Stand bis vor zwei Wochen. Ich habe weiterhin Lust und einiges vor. Auch wollte ich die Übergabe an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger begleiten. Die Ausschreibung gibt es aber noch nicht.“

Wegen der schlechten Haushaltslage in Rheinsberg sei es jetzt darum gegangen, so erläutert er es, ein Sicherungskonzept für die nächsten Jahre zu erstellen, um zum Beispiel einen Kredit für die Sanierung der Schule zu bekommen. „Da ging die Streichorgie los. Einige Abgeordnete befanden es mit dem Bürgermeister zusammen für richtig, an die Finanzierung des Tucholsky-Museums zu gehen.“ Sein möglicher Ruhestand habe ihnen die Chance geboten, die Stelle mit einem „ku-Vermerk“ zu versehen, was in der Verwaltungssprache bedeutet: „künftig umzuwandeln“. Der Vermerk habe sowohl der Tourismusmanagerin als auch dem Direktoren-Posten des Museums gegolten, um dann künftig beide an einer Stelle zu bündeln.

Das Tucholsky-Museum ist durch das „Blaubuch“ der Bundesregierung zertifiziert als „kultureller Gedächtnisort mit nationaler Bedeutung“, wird von Interessenten aus ganz Deutschland und dem Ausland besucht. 165 Ausstellungen gab es neben der Dauerausstellung mit der Sammlung von mehr als 8000 Artefakten, darunter 42 Autografen von Kurt Tucholsky. Zweimal im Jahr bezieht ein neuer Stadtschreiber oder eine Stadtschreiberin seine Arbeitswohnung hier, die Liste der bisherigen enthält etliche große Namen der deutschen Gegenwartsliteratur wie Wolfgang Hilbig, Katja Lange Müller, Volker Braun, Antje Rávik Strubel, Jan Faktor und Julia Schoch; fast 500 Lesungen haben in dreißig Jahren stattgefunden.

„Das Alleinstellungsmerkmal von Rheinsberg ist nicht die Landschaft. Schöne Seen und Wälder gibt es anderswo auch“, sagt Peter Böthig, „es ist der Kulturstandort. Doch mit der Entscheidung, das Museum nur nebenher mitlaufen zu lassen, würde bewusst das kulturelle Kapital verschleudert.“ Er hat aber noch Hoffnung. In der Stadt habe sich sehr viel Unmut geregt, es gebe eine Unterschriftensammlung und bei der Langen Nacht der Künste am vergangenen Sonnabend sei er sehr, sehr oft angesprochen worden. „In der Bevölkerung gibt es mehr Bewusstsein als bei einem Teil der Stadtverordneten. Dieser Protest steht dem Geraune der Abgeordneten entgegen, das Museum sei elitär – es ist den Menschen hier durchaus wichtig.“

Fontane-Forscher Robert Rauh: „Das ist geschichtsblind“

Wer mit etwas Sachverstand auf die Vorgänge in dem kulturaffinen Rheinsberg blickt, in dem Friedrich II. vor seiner Zeit als preußischer König von 1736 bis 1740 vier glückliche Jahre verbrachte, kommt aus dem Stirnrunzeln kaum noch heraus. Der in der brandenburgischen Kulturwelt tief verwurzelte Fontane-Forscher Robert Rauh ist entsetzt. Die drohenden Veränderungen der Leitungsstruktur beim Tucholsky-Museum seien kulturignorant, „weil das Tucholsky-Museum keine Sammlung verstaubter Objekte, sondern ein lebendiger kultureller Hotspot in der Region ist, der weit über die Grenzen Brandenburgs hinausstrahlt“. Zudem sei der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung geschichtsblind, weil es sich bei dem Museum um einen deutschlandweit beispiellosen Gedächtnisort für einen der wichtigsten jüdischen Publizisten in der Weimarer Republik handele.

In Rheinsberg selbst gehen die Meinungen auseinander. Viele Bürger teilen die Expertensicht, andere folgen der von den Freien Wählern verbreiteten populistischen Haltung, dass endlich auch einmal in Schulen und die örtliche Freiwillige Feuerwehr investiert werden müsse. Es bestimmt längst das politische Klima der Stadt, die aufgrund ihrer preußischen Vergangenheit eine Art kulturellen Leuchtturm in der Region darstellt, die Belange der Kultur gegen Gemeinschaftsaufgaben auszuspielen.

Ulrike Liedtke, die zwischen 1991 und 2014 die Musikakademie Rheinsberg geleitet hat und Fraktionsvorsitzende der Rheinsberger SPD ist, hält die Haushaltspläne von Bürgermeister Schwochow für einen gefährlichen politischen Poker. Es gehe vermutlich darum, insbesondere das Land und den Bund zur Unterstützung des Tucholsky-Museums zu zwingen. Aufgrund des Beschlusses der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung vom 23. Oktober hat der Kulturrat das Museum auf die sogenannte Rote Liste gefährdeter Kulturinstitutionen setzen lassen. Wenn die überregionale Ausstrahlung Tucholskys tatsächlich bedeutend sei, so wohl das Kalkül der Freien Wähler, die in Rheinsberg mit der AfD kooperieren, dann sollen sie es sich auch etwas kosten lassen. Peter Böthig wertet das als „ungute Tendenz“. Er weist darauf hin, dass ein Mitarbeiter der Tourismus-Information – in deren Zuständigkeit das Museum fallen solle – Kreisvorsitzender der AfD ist.

Hängepartie könnte gefährlich sein

Ulrike Liedtke, die sich im Bündnis mit der CDU und der Linken bei der Abstimmung enthalten hat, sieht sich in dem Dilemma, letztlich die Pläne Schwochows unterstützen zu müssen, um den Erhalt des Museums nicht zu gefährden. Sie fordert in einem parteienübergreifenden Bündnis dazu auf, die Situation völlig neu zu denken. Rheinsberg allein könne die Situation langfristig nicht meistern. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin und das Land Brandenburg fördern das Tucholsky-Museum jährlich mit rund 85.000 Euro. Die Stadt trägt selbst rund 180.000 Euro. In der kommenden Woche hat Böthig einen Termin beim Kulturministerium in Potsdam. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, zusätzliche Mittel zu bekommen, um den Haushalt der 8700-Einwohner-Stadt zu entlasten.



Ulrike Liedtke warnt vor den Gefahren einer Hängepartie, die bereits beschlossene Streichung der Leitungsstelle von Peter Böthig müsse noch durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden. Die wiederum könnte zur Folge haben, dass das vielfältige Programm des Hauses vom Frühjahr an eingestellt werden müsse.

Die Sorgen um die Zukunft kulturpolitischer Einrichtungen in Brandenburg bleiben bestehen. Das sieht auch Gabriele Radecke so, die als Leiterin des Literaturarchivs der Akademie der Künste mit dem Tucholsky-Museum kooperiert. „Der Konsens, dass kulturelles Erbe eines besonderen Schutzes bedarf, scheint in Teilen Brandenburgs nicht mehr zu gelten.“ Finanzielle Engpässe der Kommunen bedrohen vor allem kleinere regionale Kulturstätten wie zuletzt auch das Chamisso-Museum in Kunersdorf und das Fontane-Haus in Schiffmühle.



Der arglose Umgang insbesondere der Freien Wähler und der AfD mit identitätsstiftenden Einrichtungen, die sie vor allem aus ideologischer Perspektive zu betrachten scheinen, hat diesen Trend zuletzt stark befördert.