David Hasselhoff will mit Tournee Partystimmung verbreiten

ARCHIV - US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff kommt für eine Tournee nach Deutschland. Henning Kaiser/dpa/Archiv

München (dpa) – -US-Kultschauspieler David Hasselhoff (70, „Baywatch“) will seine Fans in bessere Zeiten versetzen. Im März 2023 startet er seine Tournee in Deutschland. „Es soll eine einzige große Party werden, bei der alle mitsingen und mittanzen können“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe ihm um Unbeschwertheit. Musik helfe in düsteren Zeiten, die Hoffnung nicht zu verlieren.