Am Anfang war die Garage. Der Trabant oder der Wartburg kamen nicht selten später, irgendwann, manchmal sogar erst nach der Wende. Doch da gab es ja schon den Golf oder den Kadett zu kaufen.



In der Zwischenzeit konnte man bei der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft anfragen, Parteikontakte nutzen, ein Stück volkseigene Fläche pachten und sich schon mal einem Garagenverein anschließen. Ansonsten: warten.

Und warten. Und trotzdem feiern. Und schrauben, drechseln, Dinge zusammenzimmern. Die Garage, das war eine willkommene Verlängerung des Wohnzimmers oder der Werkstatt. Damals in der DDR. Über dreißig Jahre sind bereits vergangen.



Oder, denn selbst war der Ossi, man verbaute alle von der Gemeinde gestellten Betonfertigungsteile auf drei mal sechs mal zwei Meter fünfzig, und fertig war sie, die Normgarage „Typ Dresden“. Hier war Platz für Zuflucht, Rückzug, den Selbstgebrannten, die Angelausrüstung, das Schlagzeug – Man Cave, würde man heute sagen.

Die Garage war aber auch ein Ort des Gemeinschaftsgefühls, des Austauschs, der Hilfe zur Selbsthilfe, der aus der Not geborenen Ideen – ein Innovation Lab könnte man heute behaupten. Sollte man die Garage nicht zum kulturellen Welterbe erklären?



Kleine und große Garagenkomplexe gehören zum Osten, prägen das Stadtbild oder die Dorflandschaft, sie sind Teil der ostdeutschen Identität. Und eine wunderbare Konzertkulisse. Vor ein paar Tagen in Chemnitz zum Beispiel, wo 250.000 Menschen zwischen 30.000 Garagen leben, und das Duo Stiehler/Lucaciu immerhin vor rund 200 Musikfans spielte, draußen und umsonst. Sascha Stiehler am Klavier, Antonio Lucaciu am Saxofon, ein bisschen Jazz, ein bisschen Pop, Klanggeschichten, denen man einen Tag später auch in der Kantine am Berghain lauschen konnte.

Vor zwei Jahren ist „Das Garagenmanifest“ erschienen, ein Buch, das an ein 2017 in Cottbus durchgeführtes Studienprojekt anknüpft und Garagen als „schützenswerte Alltagsarchitektur“ bezeichnet, die leider im „toten Winkel der institutionellen Denkmalpflege“ verschwunden ist. Mit Fotos, Zeichnungen, Lageplänen und Interviews bringt „Das Garagenmanifest“ alles wieder zum Vorschein. Es ist eine einmalige Aufarbeitung eines viel­schichtigen DDR-Erbes. Und dieses Erbe ist bedroht.

Nach der Wende wurden die Eigentumsverhältnisse neu geregelt, viele Garagengrundstücke fielen in den Besitz der Kommunen, der ursprünglichen Besitzer oder deren Nachkommen. 1995 beschloss die Bundesregierung das sogenannte Schuldrechtsanpassungsgesetz, das lange Übergangsfristen regelte und insgeheim wohl mit der Hoffnung verbunden war, dass die Ostdeutschen ihre Garagen schon aufgeben würden. Taten sie aber nicht.

Seit Anfang des Jahres gelten neue Regelungen, müssen keine Entschädigungen mehr gezahlt werden, wenn Garagen einem Neubau im Weg stehen. Jetzt können Garagenbesitzer unter Umständen dazu verpflichtet werden, die Abrisskosten selbst zu übernehmen. Noch scheuen sich die meisten Kommunen vor diesem Schritt.

Chemnitz hat seine Garagen zu einem sogenannten Flagship-Projekt erklärt, im europäischen Kulturhauptstadtjahr 2025 spielen sie eine zentrale Rolle, ein Garagen-Campus befindet sich bereits im Bau. Und das Gargenkonzert war der Auftakt. Hinter jedem Garagentor steckt eine Überraschung. Und manchmal auch ein Trabant oder Wartburg.

