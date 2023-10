In einem offenen Brief an den Parteivorstand droht der Musiker Andrej Hermlin, Sohn des jüdisch-kommunistischen Schriftstellers Stephan Hermlin (1919–1997), mit dem Austritt aus der Partei Die Linke, wenn die Erklärung des Vorstands „Für ein Ende der Gewalt in Israel und Palästina“ nicht zurückgenommen werde. Dem Schreiben zufolge, das er auf Facebook postete, sei Andrej Hermlin vor 33 Jahren, „als Hunderttausende sie verließen“, wegen seines Vaters in die Partei eingetreten. Dieser habe „als Jude und Kommunist für die sozialistische Utopie“ gekämpft. Außerdem habe Andrej Hermlin gehofft, dass sie in dem Moment, als sie die Macht verlor, endlich zu einer Partei des demokratischen Sozialismus werden könnte. „Ich war naiv“, so Hermlin. „Ich hatte den Drang zur Verleugnung des eigenen Versagens unterschätzt. Auch das Gift, das sich in den Köpfen vieler Parteimitglieder über Jahre verbreitet hatte und noch immer deren Denken und Tun bestimmte.“

Anlass für sein Ultimatum ist eine Erklärung des Parteivorstandes zum Krieg in Israel. Darin verurteile der Vorstand zwar die Angriffe auf Israel und die arabischen Massaker an jüdischen Kindern. „Zugleich aber glaubt der Parteivorstand, Israel vor dem Einsatz des Militärs warnen zu müssen und relativiert den Genozid an den Juden mit dem Hinweis auf die Besatzungspolitik Israels, obwohl jeder halbwegs Gebildete weiß, dass das israelische Militär Gaza schon vor fast 20 Jahren verlassen hat und die Lebensbedingungen der dortigen Bevölkerung in erster Linie auf die Diktatur des korrupten Hamas-Regimes zurückzuführen sind.“

Hermlin kritisiert die Forderung des Parteivorstands, die finanzielle Unterstützung der dortigen Behörden vorgeblich aus humanitären Gründen beizubehalten. Es sei bekannt, dass mit den aus Europa fließenden Geldern Schulbücher gedruckt werden, in denen Juden als Kindermörder und Kannibalen dargestellt werden. „Jetzt ist Schluss. Wer in dieser Zeit und im Angesicht von Hunderten geschändeter jüdischer Frauen und Kindern nicht entschlossen und ohne jedes Wenn und Aber an der Seite des jüdischen Staates steht, kann kein Sozialist sein. Ich fordere den Parteivorstand zur Rücknahme seiner Erklärung, widrigenfalls ich die Partei verlassen werde.“