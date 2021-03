Viel ist in den letzten Tagen zu einer Debatte gesagt und geschrieben worden, die zu lange nicht und schon gar nicht öffentlich in dieser Form geführt wurde: die Debatte um die Herkunft von Erbschaften, von Besitz und Kapital, die auf den Naziverbrechen der Jahre 1933–1945 basieren. Seinen Anfang nahm der aktuell intensiv geführte Diskurs um Verantwortung und Schuld, um Privilegien und Verschweigen mit einem Instagram-Gespräch zwischen der Künstlerin und Kolumnistin Moshtari Hilal und dem Essayisten Sinthujan Varatharajah zum Thema „Nazierbe“.

Sie, „die Kinder von Geflüchteten“, haben in ihrem Beitrag „Kapital und Rassismus bei Menschen mit Nazihintergrund“ analysiert und damit „die deutsche Elite“ kritisiert. Sie schlagen dabei den Bogen vom finanziellen Erfolg einiger heutiger Unternehmerinnen zu den Profiten von deren Familien in der NS-Zeit. Damit ist den beiden gelungen, was Historiker:innen, Politiker:innen und nicht zuletzt der Interessensvertretung der Betroffenen, den ausgeraubten und enteigneten Jüdinnen und Juden selbst, jahrzehntelang nicht geglückt ist: die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren.