Nun biegen sie also in die Zielgrade ein, es spricht fast alles dafür, dass der Deutsche Bundestag im Dezember Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen wird. Begeisterung ist angesichts dieser Nachricht kaum zu erwarten. Dabei wäre es noch die angenehmste Variante, das mit der dem erfahrenen, vielleicht sogar gerissenen SPD-Politiker nachgesagten Langeweile zu erklären.

Stattdessen aber ist man sich in der kommentierenden Klasse weithin einig über das grandiose Politikversagen in der Corona-Krise. In der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift Merkur hat sich der Soziologe Marco Bitschnau mit der Politikerschelte befasst, etwa im Hinblick auf das fatale Scheitern der deutschen Impfkampagne. „Zu bräsig seien ihre Slogans gewesen“, schreibt Bitschnau, „zu uninspiriert die Botschaft, zu mangelhaft das gesamte Kommunikationsverhalten. Im Klartext: Nicht der obszöne Verweigerungsstarrsinn impfgegnerischer Kreise sei zu beanstanden, sondern der Umstand, dass öffentliche Stellen es versäumt hätten, bei denselben mit Bratwürsten und anderen Goodies ausreichend Überzeugungsarbeit zu leisten.“ Statt der Erleichterung über die Bereitstellung eines umfassenden Impfangebots ergehe man sich in abstrusen Beschwerdefiguren.

Durch den Fleischwolf der öffentlichen Meinung

Natürlich wird auch ein kühler Beobachter des politischen Betriebs in der Pandemie nicht um die Diagnose herumkommen, dass Fehler gemacht worden sind. Nach bald zwei Jahren erscheint es als ein müßiges Unterfangen, immer wieder aufs Neue die Schutzbedürfnisse insbesondere der vulnerablen Gruppen gegen die Freiheitsansprüche einzelner auszuspielen. Es ist ja gerade die Aufgabe der Politik, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wertvorstellungen abzuwägen und in tragfähige Entscheidungen zu überführen. Dabei ist es zu Fehleinschätzungen und einer schwer nachzuvollziehenden Ignoranz gegenüber den Erkenntnissen der Wissenschaft gekommen.

Marco Bitschnau aber konstatiert darüber hinaus eine schwer zu ertragende Nörgellust, Zweckoptimismus sowie einen dicken Klecks Gehässigkeit. „Politiker jeder erdenklichen Spielart der Unmoral zu verdächtigen – von Selbstbereicherung bis zum Sadismus –, steht vielerorts im Rang einer Bürgerpflicht; sie mit Schimpfkanonaden zu bedenken, gilt schlimmstenfalls als Kavaliersdelikt.“ Kein Missgeschick sei zu klein und kein Fehler zu menschlich, als dass der oder die Schuldige nicht unmittelbar durch den Fleischwolf der öffentlichen Meinung gedreht werden müsste. Es ist also angerichtet.