Warum das kannibalistische Verhalten von Heuschrecken beispielgebend ist

Das Schwarmverhalten von Heuschrecken beruht nicht darauf, dass die Individuen einander folgen – wie zum Beispiel Zugvögel –, sondern dass sie voreinander ausreißen. Die Wegstrecken von bis zu 150 Kilometern täglich, die Schwärme zurücklegen, sind also angstgetrieben. Die Angst der Heuschrecke vor ihresgleichen ist begründet, denn sie legt in bestimmten Lebensphasen kannibalistisches Verhalten an den Tag. Womit der Schwarm dialektisch betrachtet doch auch appetitgetrieben ist.

Offenbar reichen ihnen die Feldfrüchte nicht, die sie den Menschen wegfressen wie zuletzt 2021 in Südasien und Ostafrika. Ein Schwarm frisst innerhalb von Sekunden ganze Äcker leer, an einem Tag so viel wie 35.000 Menschen ernähren würde. Die Heuschrecke ist entsprechend unbeliebt. Ihr Werk fand als eine der zehn Plagen in die Bibel Einzug und sie muss als Metapher für die Gier des entfesselten Finanzkapitalismus herhalten.

Ein Wüstenheuschreckenschwarm während einer Plage im Osten Afrikas im Jahr 2020 AP

Forscher des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie Jena haben nun herausgefunden, dass das Pheromon Phenylacetonitril den Appetit der Heuschrecken aufeinander hemmt. Um diese Hemmung aufzuheben, setzten die Forscher mittels Genom-Editierung an zwei Stellen an: Sie modifizierten die Tiere so, dass sie den Duftstoff nicht mehr bilden konnten, und sie schalteten den zuständigen Rezeptor aus, was eine irre Fummelarbeit gewesen sein muss.

Ziel wäre es, die Schädlinge dazu zu bringen, einander aufzufressen, bevor sie zur Plage werden. Die Sache würde zusätzlich befördert, wenn man den Tieren mittels Gehirnwäsche die Angst voreinander nähme. Es ergeben sich im Rückgriff auf die Kapitalismusmetapher also neue Möglichkeiten der angewandten und nachhaltigen Bekämpfung von Gierschlünden, die einfach ganz entspannt ineinander verschwinden.