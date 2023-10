Dervis Hizarci: Mir ist bewusst, dass es in der muslimischen Welt Hass gegenüber Juden gibt

Ihm sei sehr bewusst, dass es in der arabischen und der muslimischen Welt mindestens Vorbehalte, ganz klare Ressentiments und bei einem relevanten Teil Feindlichkeit und Hass gegenüber Juden gibt, sagt Dervis Hizarci, der Vorstand der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hier erklärt er, wie er als Praktiker auf die Lage blickt.

Sie kommen aus Neukölln, sind Muslim mit türkischen Wurzeln und setzen sich seit Jahren gegen Antisemitismus ein. Wie haben Sie die letzten Tage erlebt?



Schrecklich. Ich engagiere mich seit 20 Jahren gegen Antisemitismus und das, was da am Sonntag auf der Sonnenallee passiert ist, ist beschämend. Es bringt mich regelrecht aus der Fassung. Einerseits denke ich: Das kann nicht sein. Andererseits ist man schnell dabei, Neukölln zu dämonisieren und alle Muslime, alle Palästinenser zu stigmatisieren. Ohne die Zahl kleinreden zu wollen: Wir konzentrieren uns auf ein paar verrückte Vollidioten, aber in Berlin leben Zehntausende Palästinenser, die nicht auf der Sonnenallee Baklava gegessen haben. Man muss auch die im Blick haben, auf die man perspektivisch bauen kann.

Sie arbeiten seit 20 Jahren gegen Antisemitismus – in Schulen, in der Erwachsenenbildung. Haben Sie in den letzten Tagen mal gedacht, das hat doch alles keinen Sinn?



Natürlich. Ich kann Sisyphos gut nachempfinden. Manchmal hat man das Gefühl, als würde man immer wieder bei null anfangen.

www.imago-images.de Dervis Hizarci Dervis Hizarci, 1983 in Berlin geboren, ist Vorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA), die Bildungsprogramme gegen Antisemitismus anbietet. Bis 205 war er Aufsichtsratsvorsitzender der Türkischen Gemeinde zu Berlin. Von August 2019 bis September 2020 war er der Antidiskriminierungsbeauftragte der Berliner Senatsverwaltung für Bildung. 2021 wurde er von Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Sie haben auf Twitter geschrieben, dass harte Zeiten kommen und dass Sie müde sind.



Und das habe ich vor dem Vorfall am Ernst-Abbe-Gymnasium in Neukölln gesagt. Dabei ist alles so berechenbar. Man drückt auf Knopf A und drüben bewegt sich Hebel B.

Aber Sie haben immer weitergemacht. Das heißt doch, Sie müssen auch Erfolg haben bei Ihrer Arbeit, oder?



Absolut. Ich mache vor allem deshalb weiter, weil ich mir selbst gerecht werden will. Ich glaube an etwas. Das ist nicht nur irgendeine Arbeit. Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus, gegen Intoleranz hat idealistische Aspekte. Es sind die kleinen Erfolge, die man sieht. Wenn man an einer Schule einen Workshop gibt und nach drei, vier Monaten feststellt, es gibt einen Riss in der Eierschale.

Zum Beispiel?



Dass sich Jugendliche ein halbes Jahr später das Thema Antisemitismus oder jüdisches Leben in Deutschland als Thema ihrer Präsentation für den Mittleren Schulabschluss oder das Abitur wählen. Oder dass sie fragen, ob sie sich bei uns ehrenamtlich engagieren können. Ich habe viele junge Menschen mit muslimischer, mit arabischer Identität an unterschiedlichste Organisationen in Berlin und Deutschland vermittelt, als Guides in Gedenkstätten oder im Jüdischen Museum. Das ist dann meine Freude. Es ist natürlich schwer, innere Änderungen im Außen zu sehen. Wir arbeiten nicht bei Tesla und am Ende kommt ein Auto raus. Wir sehen nicht immer das Ergebnis.

Sie geben Workshops an Schulen. Wird dieses Angebot in Berlin nachgefragt?



Mit 100.000 Euro können wir noch nicht einmal hundert Workshops machen. Wenn wir im Januar schon 40 Anfragen haben, wissen wir, das Geld wird nicht bis zum Sommer reichen.

Es hat ja jetzt überall Kürzungen gegeben. Bei Ihnen auch?



Wir haben dasselbe Budget, aber die Kosten sind gestiegen. Mein Einsatz als Vorstandsvorsitzender, und das ist ein Ehrenamt, findet nicht in erster Linie in der Schule statt, es ist auch ein Kampf um Ressourcen.

Sie sprachen gerade von den paar Dutzend jubelnden Palästinensern auf der Sonnenallee und den Zehntausenden in Berlin, die dort nicht gewesen sind. Trotzdem muss man sagen, dass Antisemitismus in der arabischen, in der muslimischen Welt sehr verbreitet ist, oder?



Das ist so. Antisemitismus ist da durchaus ein großes Problem. Und dennoch waren viele nicht in der Sonnenallee und haben sich Baklava abgeholt. Damit kann man arbeiten. Mir ist sehr bewusst, dass es in der arabischen und der muslimischen Welt mindestens Vorbehalte, ganz klare Ressentiments und bei einem relevanten Teil Feindlichkeit und Hass gegenüber Juden gibt. Und auch gegen Israel. Ich blicke auf solche Situationen immer auch als politischer Bildner und Praktiker.

Was bedeutet das?



Ich habe ein großes Problem damit, dass Menschen sich damit zufriedengeben, einfach zu sagen: Wir haben ein Problem mit Rechtsextremisten oder ein Antisemitismus-Problem bei den Arabern. Diese Art von Dampfablassen löst absolut gar nichts. Ich habe oft das Gefühl, dass die Leute denken, wenn man das Problem benannt hat, muss man nichts mehr tun. Da hat sich ein falscher Volkssport etabliert, der vor allem in den sozialen Medien betrieben wird. Man haut was raus und gut ist. Aber man führt weitere Probleme dadurch herbei, dass man Dinge verknappt, verallgemeinert und zu Stigmatisierung und Marginalisierung beiträgt. Es reicht nicht, dass man zum Beispiel als Lehrerin oder Lehrer die Nachrichten verfolgt, sich emotional auflädt und diese Emotionen am Montag in der Klasse entlädt.

Was muss man denn tun in der Schule?



Als Lehrerin oder Lehrer kann man den Nahostkonflikt nicht in der Schule lösen. Das muss man sich demütig eingestehen. Man kann aber in der Schule Konflikte vermeiden und etwas auf empathische Weise vermitteln. Man kann es durch Perspektivwechsel schaffen, dass sich Jugendliche kritisch positionieren. Man kann das Schwarz-Weiß-Denken aufbrechen nach dem Schema: Nur die haben recht, nur die sind schuld. Wenn zum Beispiel ein Schüler in einer Schule mit einer Palästina-Fahne provoziert, wie in der Abbe-Schule geschehen, kann das Ziel nicht nur sein, die Provokation zu unterbinden. Der Schüler sollte auch verstehen, was daran falsch ist.

Wie wären Sie denn mit dem Schüler im Abbe-Gymnasium umgegangen?



Wir wissen noch immer nicht, wie genau der Vorfall war. Aber ich würde ihn rufen: Komm mal her. Warum hast du das mitgebracht? Dann müsste er das erklären. Statt zu sagen: Pack das weg. Ich sage auch nicht: Wie, du findest das gut, was da passiert ist! Ich empöre mich nicht, sondern frage: Was findest du daran gut? Man muss die Kinder und Jugendlichen dazu bringen zu erklären, was sie da machen. Wenn sie falsches Wissen haben aus WhatsApp-Gruppen, Videos oder von Vorbildern oder Erwachsenen in ihrem Umfeld, muss man sich das erst mal anhören. Auch wenn man emotional kocht, muss man das Spiel so lange spielen, bis man die Provokation entlarvt hat. Man muss dicke Bretter bohren, und oft steht man sich dabei selbst im Weg. Diese Kinder und Jugendlichen haben einfach andere Zugänge zu den Themen, haben andere biografische Bezüge, andere Solidaritäten, es gibt soziale Dynamiken im Schulkontext. All das muss man immer im Hinterkopf haben und darauf pädagogisch reagieren und vielleicht auch sanktionieren. Aber man beginnt nicht mit der Sanktion. Und handgreiflich werden wir sowieso nicht. Ein Lehrer, der mit so einer Situation überfordert ist, muss sich Hilfe holen. Und die gibt es in Berlin.