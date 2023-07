Ich habe einen Traum von einer nachhaltigen Gesellschaft, in der jeder seinen täglichen Beitrag dazu leistet, unsere Ressourcen zu schonen. Damit ein solcher Traum Wirklichkeit werden kann, müssen wir auch lang Gewohntes furchtlos hinterfragen. Es darf nicht tabu sein, auch ans Eingemachte zu gehen und einmal ohne falsche Scham das Selbstverständlichste anzuzweifeln und zu fragen: Ist das noch zeitgemäß?

Es wird Sie vielleicht erstaunen, aber es ist wahr: Jeden Tag werden in Deutschland 125.000 Kubikmeter verwertbare Flüssigkeit ganz einfach verschwendet, anstatt sie zur Deckung des täglichen Wasserbedarfs umweltfreundlich zu nutzen. Auch der Akt ihrer Verschwendung ist selbst große Verschwendung: Unter hohem Energieaufwand wird das potenzielle Nutzwasser über weite Strecken gepumpt, gesammelt, mechanisch und chemisch bearbeitet. Und in diesen Energieverschwendungsmarathon wird die fragliche Flüssigkeit von mechanisch erzeugten Sturzfluten aus Frischwasser hineingedrückt!

Trockenlegung der Kläranlagen durch den UrKo

Ich sage: Die selbstverständliche Duldung der Toilettenspülung in unseren Haushalten ist ein umweltpolitischer Skandal! Der Spülstein, an dem gutes Trinkwasser vorbeigurgelt, nur um dann lavendelparfümiert etwas wohlriechenderen Urin in die graue Kanalisation zu drücken – dieser Spülstein ist der Stein des Anstoßes, an dem mein Umweltgewissen erwacht ist und sich wund stößt.

Mit seiner Notdurft den Wasserverbrauch senken, statt ihn zu steigern, Klärschlamm vermindern, statt ihn zu nähren, Dürre lindern, statt Verdurstende durch ausgiebiges Wegspülen fast trinkfertigen Eigenwassers mit Trinkwasser noch zu verhöhnen – das ist meine Vision. Nicht Neuversumpfung jetzt trockener, weizenstrotzender Ackerflächen, wie vom Ernährungskommissar kühn verkündet, nein, die Trockenlegung der Kläranlagen durch solidarisches Urinfiltern ist der Weg, die Wasserkrise zu stoppen, bevor sie entsteht!

Dazu müssen wir Investitionsmittel flüssig machen und umleiten: Es braucht jetzt einen Innovationswettlauf zum UrKo – dem Urin-Konverter für die Westentasche. Unsere wohlmeinenden, umweltbewussten Bürger verdienen eine billige, schnell und diskret anzuwendende Alternative zum perversen Frischwassermassaker im Keramikklo. Ich fordere vom Bundesgesundheits- sowie dem Umweltminister eine entschlossene Kooperation, um den Bürger zu ermächtigen, seinen Durst selbstbestimmt aus sich selbst heraus zu löschen. Der erste Schritt muss die gesetzliche Verankerung einer Eigenurin-Verwertungs-Verordnung (EU-VV) sein.

Das Durstlöschen planetarisch-solidarisch neu erfinden

Die Solarzelle auf dem Balkon, den UrKo mit sonnenversorgter Batterie in der Manteltasche, mit dem wir uns selbst und gern auch durstige Mitbürger zwischendurch ressourcenschonend erfrischen können, statt Mutter Natur gewissenlos trockenzusaugen – so stelle ich mir unsere Zukunft vor.



Und den Unkenrufern, die da sagen: „Das ist doch utopisch! Deutscher Urin macht doch kaum 0,5 Prozent des Welturins aus! Ob wir da Filtern und Selbstverwerten oder nicht, macht doch gar keinen Unterschied!“ – diesen Unkenrufern schleudere ich entgegen: Einer muss anfangen!

So wie wir Deutsche durch Einsparung einer winzigen Kleinigkeit des Welt-CO2-Ausstoßes den gierigen Atmern, Heizern und Wohlstandserwirtschaftern in aller Welt das moralische Gewissen so verpesten, dass sie eines Tages verschämt ausrufen werden: „Nehmt hin mein Wohlleben, meinen Heizkessel und mein Eigenheim, ja mein Schnitzel nehmt mir fort, nur gebt mir CO2-Zertifikate und auch ein nobles Windrad, dass ich meinen nutzlosen Getreideacker damit versiegeln kann!“ – ganz so wird auch beim Kampf gegen den Wassermangel am Ende deutsche moralische Unerbittlichkeit den Sieg davontragen.



Als moralische Großmacht werden wir noch das Durstlöschen planetarisch-solidarisch neu erfinden. Mit dem UrKo gehen wir einem goldgelben Sonnenaufgang der Nachhaltigkeit entgegen. Es ist Zeit, dass den Völkern der Welt aus Berlin der Ruf entgegenschallt: Nein, unsere Notdurft muss nicht vergeblich sein!