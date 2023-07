Kein Land hat mehr Objekte aus Kamerun in seinen Museen als Deutschland. Das ist eine Erkenntnis der umfangreichen Publikation mit dem Titel „Atlas der Abwesenheit – Kameruns Kulturerbe in Deutschland“. Zu deren Geschichte gehört ihre Existenz im Verborgenen. Meist lagerten sie, ohne in Verzeichnissen gelistet zu sein, in Museumsdepots. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Umgekehrte Sammlungsgeschichte. Kunst und Kultur aus Kamerun in deutschen Museen“ haben Albert Gouaffo (Université de Dschang) und Bénédicte Savoy (Technische Universität Berlin) die unterschlagene Geschichte der 41.000 Artefakte rekonstruiert. Zudem legen die Analysen und Berichte des Bandes offen, wie unangemessen die aus ihren Zusammenhängen gerissenen Kulturgüter in deutschen Museen gelagert und präsentiert wurden. Kamerun war von 1884 bis 1919 eine deutsche Kolonie.

Der Bericht von Gouaffo und Savoy wirft kein gutes Licht auf die deutsche Kulturpolitik. Warum erfährt man davon erst jetzt? Der gesamte Afrika-Bestand eines der bedeutendsten ethnologischen Museen der Welt, des Pariser Musée du quai Branly – Jacques Chirac, zählt 69.000 Inventarnummern für alle Länder Afrikas südlich der Sahara. Es steht damit in einer Reihe etwa mit dem British Museum (69.000) oder dem Ethnologischen Museum (75.000) in Berlin. In Kameruns Hauptstadt Yaoundé befinden sich lediglich rund 6000 Objekte.

Das Nichtwissen über das Kulturerbe Kameruns ist regelrecht geplant worden

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Gouaffo und Savoy ahnten zu Beginn ihrer Forschungen weder vom riesigen Umfang des materiellen Kulturerbes Kameruns noch von dessen beschämender Aufbewahrung. Das jedoch sei kein Zufall, legen Gouaffo und Savoy nahe. In den 1970er-Jahren habe sich in der Bundesrepublik eine Doktrin durchgesetzt, der zufolge davor gewarnt worden sei, Objektverzeichnisse zu erstellen: „So würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt werden“, hieß es in einem Geheimpapier des Jahres 1978 zur „Abwehr“ von Restitutionsforderungen des afrikanischen Kontinents und der Unesco. Diese Haltung sei seither beibehalten worden. Deshalb, folgern Gouaffo und Savoy, verfügen bis heute selbst vom Bund getragene Museen über keine vollständigen, öffentlich zugänglichen Beschreibungen ihrer Kameruner Bestände, meist sogar ihrer gesamten „außereuropäischen“ Sammlungen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Rückgabe mehrerer sogenannter Benin-Bronzen durch die Bundesrepublik Deutschland an Nigeria Ende 2022 kann als Kehrtwende der Restitutionspolitik angesehen werden. Seit geraumer Zeit sind die Institutionen, insbesondere die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) darum bemüht, die Herkunftsgeschichten der Objekte aufzuarbeiten und gegebenenfalls zurückzugeben. So kam es am 16. Juni zur Rückgabe zweier Masken der indigenen Gemeinschaft der Kogi (auch: Kogui) an Kolumbien anlässlich des Besuchs des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro Urrego bei seinem Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier. Das Ethnologische Museum der Staatlichen Museen zu Berlin verwahrte die beiden Masken, die Konrad Theodor Preuss 1915 laut Angaben der SPK im Rahmen einer Forschungsreise für das Museum erworben hatte. Die Stiftung begründet den Entschluss zur Rückgabe der Masken damit, dass es sich um Gegenstände mit großer sakraler Bedeutung für die Kogi handle.

Die Autorinnen und Autoren der Studie (v.l.n.r.), Andrea Meyer, Mikaél Assilkinga, Lindiwe Breuer, Albert Gouaffo, Bénédicte Savoy, Richard Tsogang Fossi, Yrine Matchinda, Sebastian Sprute, Philippe Rekacewicz und Yann LeGall, stehen bei der Vorstellung der Publikation „Atlas der Abwesenheit – Kameruns Kulturerbe in Deutschland“ an der Technischen Universität (TU) zusammen. Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Forschungsprojekt von Gouaffo und Savoy steht für einen Paradigmenwechsel im Umgang mit musealen Artefakten, der bei der Objektbeziehung selbst ansetzt und die rituelle und kontextuelle Bedeutung viel stärker in den Mittelpunkt rückt. Viele der Gegenstände sind als Begleiter des sozialen und individuellen Lebens in Kamerun entstanden. Sie erzählen von Geschichten, sind mit Charakter und Macht ausgestattet. Sie haben, wie es im Englischen heißt, eine Agency, also eine Form der Handlungsmacht. Folglich versuchen die Autorinnen und Autoren des „Atlas“, den eindimensionalen Begriff „Objekt“ zu vermeiden. Diese Feststellung und die Sensibilität der Beschreibung zeigt, dass es eines neuen Denkens über die in kolonialen Kontexten erworbenen Artefakte bedarf. Bis in die Präsentation und Lagerung hinein sind diese von einem westlichen Denken über Kunst dominiert, das vielen Kulturgütern des globalen Südens nicht gerecht wird.

Diese unpassenden Präsentationsweisen beschreibt Gouaffo anhand von Objektlisten im Ethnologischen Museum Berlin, des „Leitfadens“ des Deutschen Museumsbundes und der Ausstellungstexte im Kamerun-Saal des Humboldt-Forums. Diese seien von einer anhaltend kolonialen Sprache geprägt. Gouaffo plädiert für einen radikalen sprachlichen Wandel: Statt von „sammeln“ solle man von „plündern“ oder „ausrauben“ sprechen, das Wort „Sammler“ verkläre die Gewalt, die in den Beständen steckt. Der Begriff vermittle den Eindruck der freien Verfügbarkeit der Gegenstände. Das Wort „Objekt“ möchte Gouaffo durch den offeneren Begriff „Kulturgut“ ersetzen.

Die Aufarbeitung eurozentrischer Sichtweisen in deutschen Museen steht erst am Anfang. Gouaffo verdeutlicht das anhand von Wandtexten im Humboldt-Forum: „Die Terminologie der Ausstellungstexte des Raums ‚Kolonie Kamerun‘ zu Akteuren und Sammlungen aus formellen kolonialen Kontexten ist aus heutiger Sicht eine Katastrophe für die Dekolonisierung.“ Warum? Weil sie aus der Perspektive der deutschen Geschichte geschrieben seien. Auffällig sei die Absicht, die Biografien von Offizieren der deutschen Armee zu unschuldigen Lieferanten von Kulturobjekten zu verklären.

Aus Thronen werden fälschlicherweise „Betten“, „Stühle“ oder „Trommeln“

Gleichzeitig macht Gouaffo klar, dass die Wege, um von kolonialen zu dekolonialen Deutungsmustern überzugehen, simpel sein können: Ein Beispiel ist die Objektbenennung. Viele Kulturgüter wurden unpassend oder vereinfachend benannt, da man deren Gebrauchsweisen im Ursprungskontext nicht kannte. So werden Throne beispielsweise fälschlicherweise als „Betten“, „Stühle“, „Trommeln“ oder „Musikinstrumente“ inventarisiert, wie Mikaél Assilkinga feststellt. Gouaffo schlägt vor, den Kulturgütern ihre Eigennamen aus den jeweiligen Herkunftsgesellschaften zurückzugeben. Die von einem internationalen Team von Expertinnen und Experten vorbereitete und Ende 2022 gelaunchte interaktive Plattform „Digital Benin“ weise bereits den Weg dorthin. In Form eines bislang beispiellosen Wissensforums werden auf ihr die im späten 19. Jahrhundert geraubten und weltweit zerstreuten Kunstschätze aus dem Königreich Benin dokumentiert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Trotz des einsetzenden Bewusstseinswandels arbeitet der „Atlas der Abwesenheit“ klar heraus, dass die westlichen Museen – selbst wenn sie plötzlich in der Lage wären, alle diese Kulturgüter korrekt zu inventarisieren – nicht mehr als eine „Leichenhalle für Kulturen“ wären, wie es Fogha Mc. Cornilius Refem formuliert. Denn die Kulturgüter aus den ehemaligen Kolonien wie Kamerun bleiben abwesend. Nicht nur am Ursprungsort, sondern auch am aktuellen Standort, weil kein Wissen über sie als „Subjekte“ mit eigener Handlungsmacht und Geschichte vorhanden ist. Und drittens, so Refem, sind sie abwesend in der Zeit, da sie zwar Menschen präsentiert werden, aber hinter Glas und ohne die Möglichkeit zur Interaktion.



„Der Atlas der Abwesenheit“ ist eine exemplarische Erschließung des Bestandes kamerunischen Kulturgutes in deutschen Museen. Sehr viel mehr aber ist er eine Pionierarbeit in Bezug auf den Umgang mit Kunst aus kolonialen Kontexten und deren mögliche und nicht selten auch notwendige Rückgabe an die Herkunftsgesellschaften.



„Atlas der Abwesenheit – Kameruns Kulturerbe in Deutschland“ ist demnächst im Reimer Verlag erhältlich und kostenlos als pdf bereits jetzt zugänglich.