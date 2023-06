Ostler of Color öffnen ihre Fotoalben und erzählen vom DDR-Alltag

Die staatliche Bildagentur der DDR, Zentralbild, war der ADN, der staatlichen Nachrichtenagentur, angeschlossen und beschickte die Presse mit Fotos. Das überlieferte Archiv ist entsprechend eingenordet. Jetzt gibt es die dialektische Antwort, um sich einem Thema zu widmen, das schon zu DDR-Zeiten marginalisiert und instrumentalisiert wurde: Das De-Zentralbild-Archiv launcht am Donnerstag in der Volksbühne eine von von Isabel Enzenbach und Julia Oelkers kuratierte Online-Ausstellung, die vom Leben von Ostlern of Color aus der Graswurzelperspektive erzählt.

30 Menschen, die in der DDR aufwuchsen und aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens rassistischen Vorurteilen ausgesetzt waren (und sind), haben ihre Fotoalben durchgeblättert und Bilder aus dem Privatleben ausgeliehen. Das Material lässt sich durchblättern, dazu gibt es biografische Videointerviews mit den 30 Leuten, die Beiträge sind thematisch verschlagwortet oder können nach Herkunftsländern durchsucht werden, Hintergrundtexte gibt es in fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Vietnamesisch.

Es war nicht alles schlecht: Die Kubanerin Yolanda Cuesta Osloal (r.) mit einem Freund an der Ostsee (ca. 1980) Aus dem Privatarchiv von Yolanda Cuesta Osloal

Die Identifikation greift auch bei weißen Ex-DDR-Bürgern unmittelbar, weil sie die Settings, die Mode und Alltagssituationen aus der eigenen Biografie kennen, und zugleich wird einem klar, wie allgegenwärtig die Ausgrenzungserfahrungen der oft überangepassten DDR-Bürger mit Migrationshintergrund oder der zum Arbeiten herangekarrten Freunde aus den Bruderländern gewesen sind. Wie sie sich befreundeten, verliebten, abgeschoben, in den Betrieben ausgebeutet und bei Faschingsfesten vorgeführt wurden, wie sie im Biologieunterricht als Beispiel für angebliche Menschenrassen herhalten mussten, wie ihnen Vorurteile, auch im Bemühen um Solidarität entgegenschlugen und in den Nachwendejahren ein Ausbruch der Gewalt und der offenen Ablehnung.

Es ist ein großes, herzöffnendes Geschenk, wie unverstellt und reflektiert die Leute mit ihren Wurzeln in Mosambik, Vietnam, Honduras, Angola, Kuba oder der Mongolei ihre Geschichten erzählen. Meist lächeln sie dabei, wie man eben so lächelt auf Fotos, weil das Leben schöner ist, wenn man freundlich zueinander und zu sich selbst ist.



Blicke von Migrant:innen auf ihr Leben in der DDR. Eine Online-Ausstellung des De-Zentralbild-Archivs. Eröffnungsveranstaltung im Roten Salon in der Volksbühne: Do, 22. Juni, 20 Uhr, Tickets unter www.volksbuehne.berlin