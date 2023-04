Baut sich Berlin eine braune Straße? Diese Frage stellt sich in Pankow. Unweit des Ortskerns von Heinersdorf verschwinden gerade frühere Stadtgüter unter Asphalt.

Zum Ausgleich – und weil Persönlichkeiten weiblichen Geschlechts allenthalben unterrepräsentiert sind – soll die Neuerschließung nach Deutschlands erster erfolgreichen Gartenarchitektin benannt werden: Herta Hammerbacher. So beschloss es das Bezirksamt Ende letzten Jahres. Dagegen rebellieren ausgerechnet jene, die sich sonst weder Frauen noch Natur in den Weg werfen. Grüne und Linke wollen, dass die Parlamentarier über die Namenspatronin befinden – wegen Hammerbachers Nazikarriere. Am Mittwochabend wird der Fall vor dem Kulturausschuss der BVV verhandelt.

Zur Lichtgestalt mit grünem Daumen ist Hammerbacher (1900–1985) leicht erklärt. Gärtnerin wird die junge Herta gegen die Wünsche ihrer Eltern. Ihr Handwerk lernt sie von der Pike auf, etwa beim Branchenprimus, den Späth’schen Baumschulen in Berlin-Treptow. Es folgt eine Partnerschaft in Potsdam-Bornim: mit dem Stauden-Papst Karl Foerster. Den Landschaftsarchitekten Hermann Mattern ehelichte sie kurzzeitig auch. Von ihnen, die beide der NSDAP beitreten, emanzipiert sich Hammerbacher.

Vor der Stunde Null gründet sie ihr eigenes Entwurfsbüro. Nach dem Zweiten Weltkrieg avanciert sie an der Technischen Universität (TU) Berlin zur ersten Architektur-Professorin überhaupt. Bis zu ihrem Tod wird sie an über 3000 Projekten in halb Europa mitgearbeitet sowie Generationen von Gestaltungsnachwuchs geprägt haben. So liest es sich auf Wikipedia. So erzählen es Fachmedien seit Jahrzehnten. So stand es zuletzt in der Broschüre „Frauenspuren“, die 2016 der Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf bezahlte.

Dass Hammerbacher auch einen braunen Daumen hatte, war da längst bekannt – dank der TU Berlin. Aufgedeckt wurde es Mitte der Nullerjahre von Jeong-Hi Go, die mittlerweile grüne Brücken zwischen Deutschland und Korea schlägt. Seither gab es kaum Erkenntnisse, die über ihre Monografie hinausgehen. Sie durchdringt Hammerbachers Werk, Werdegang und Weltbild so weit, wie es einer Doktorarbeit möglich ist. Die Dissertation identifiziert gut 600 Projekte, die sich eindeutig datieren und Hammerbacher zuschreiben lassen. Davon entstanden nahezu zwei Drittel in der Naziära.

Hammerbacher tarnt kriegswichtige Infrastruktur, begrünt Lagerbaracken

Noch deutlicher machen den Karriereschub jener Jahre die Entwurfsaufgaben: Davor gestaltet Hammerbacher keinen Park und keine Siedlung – danach häufen sich Gartenschauen (u.a. in Stuttgart, Köln und Kassel), öffentliche Gebäude, darunter der TU-Campus, und Gewerbevorhaben. Von 1933 bis 1945 verfertigt Hammerbacher all das. Daneben hilft sie bei der erzwungenen Umsiedlung von Südtirol-Deutschen nach Österreich, tarnt kriegswichtige Infrastruktur und begrünt Lagerbaracken von Dienstverpflichteten. Besonders oft beschäftigen sie Schloss- und Villengärten wie der von Karl Hanke, dem späteren Gauleiter Schlesiens, Friedhöfe sowie Ehrenmale der Wehrmacht im überfallenen Polen.

Dass die Nazis Hammerbacher gern beauftragen, ist kein Zufall. Zwischen ihren stilistischen Vorlieben gibt es Schnittmengen. Beide stehen auf den Garten Eden. Konkret schwärmen sie für (durch Gesträuch) eingefriedete, um Mulden zentrierte Räume bloßer Erbaulichkeit, die arm an Zuwegen sind – wobei die Nazis damit die vermeintliche Exklusivität ihresgleichen pflegen, wohingegen Hammerbacher der Natur standortgemäßen Ausdruck verleihen will. Laut ihrer Biografin versteift sie diese Haltung nach dem Krieg sogar zum „Dogma“.

Praktisch arbeitet Hammerbacher im Alter aufgeschlossener. Das beweist beispielsweise das Hansaviertel, welches Berlin alsbald vom Denkmal zum Weltkulturerbe geadelt wissen will. Dem gleichnamigen Platz verschafft sie mithilfe ihres skandinavischen Kollegen Edvard Jacobson zur Interbau 57 drei grüne Seiten: Dort gibt es kaum noch Sträucher, dafür viel Mosaik-Pflaster, offene Wiesen, Sitzstufen, abstrakte Kunst und Planschbecken. Das Platzdesign ist weiter als die umliegende Stadtlandschaft, die aus den Federn anderer binationaler Kooperationen kommt.

Hammerbacher verharmloste ihr Wirken für die Nazis

Zugleich verharmlost Hammerbacher ihr Wirken für die Nazis. Zeitlebens erzählt sie die Legende von der „inneren Emigration“, stellt ihren „Bornimer Kreis“ als Widerstandsnest dar und blockt kritische Nachfragen. Das Bekannte mag aus ihr keine Persona non grata machen, doch die vorbehaltlose Verehrung verbietet es ebenso. Findige würden weiterbohren, expressis verbis die „Professorin Hammerbacher“ würdigen, Informationen zu ihrem Vorleben beigeben. Der nackte Name kann derweil bei Ewiggestrigen als Ermutigung ankommen – oder bei Opfern des Naziregimes als Ohrfeige. Würden ihn Volksvertreter aufs Straßenschild schreiben, wäre das sicher nicht weniger verstörend.

