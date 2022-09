Querdenker unerwünscht: Warum Georg Meggle nicht an der Humboldt-Uni sprechen soll

„Philosophie und Öffentlichkeit“ heißt der Kongress, der seit Montag und noch bis Donnerstag an der Berliner Humboldt-Universität stattfindet. Ausgerichtet wird er von der Gesellschaft für analytische Philosophie. Der Kongress wird mit einem Vortrag von Tim Henning (Mainz) und einer daran anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema „Wissenschaftsfreiheit und Moral“ eröffnet. Neben Tim Henning und Elif Özmen (Gießen) war Georg Meggle (Leipzig/Kairo) als Gast dieses Podiums vorgesehen. Am 3. September wurde er ausgeladen. Die FAZ berichtete.

Der Vorstand der GAP sei vor wenigen Tagen darauf aufmerksam geworden, dass Georg Meggle als Erstunterzeichner den Appell „Den Kriegstreibern in den Arm fallen“ unterstützt hat, der unter anderem den Austritt Deutschlands aus der Nato fordert und die Verschwörungstheorie des „Great Reset“ propagiert. So steht es in der GAP-Erklärung zur Ausladung Meggles auf der Webseite der Gesellschaft.

Die Erklärung der GAP zitiert wie folgt aus dem von Meggle unterzeichneten Appell: „Hinter der ‚Impf-Kampagne‘ stehe eine Strategie des ‚Forums der Superreichen‘, durch die der Kapitalismus über einen gezielten Zusammenbruch und einen ‚Neustart‘ auf eine noch perversere Stufe gehoben werden soll.“ Der Politik werfe der Appell vor, „unter dem Deckmantel der Pandemie-Bekämpfung Milliarden Menschenleben zu gefährden und die Überlebenden einer Totalkontrolle zu unterwerfen“. In der GAP-Erklärung heißt es: „Dieses Pamphlet hat Georg Meggle zu unserer Bestürzung nicht nur in seinem eigenen Namen, sondern mit dem Zusatz ‚Ehrenpräsident der Gesellschaft für Analytische Philosophie‘ unterschrieben.“

Georg Meggle in Telepolis: „Ich bin Querdenker“

Dieser neue „Krefelder Appell 21“, wie er sich nennt, wurde im November 2021 veröffentlicht, unter den rund 130 Erstunterzeichnern sind neben Meggle der seit Juni in Untersuchungshaft sitzende Stuttgarter Michael Ballweg, der seit März 2020 Proteste gegen Corona-Maßnahmen organisierte, der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann, der Journalist Milosz Matuschek und Julian Assanges Vater John Shipton. Neben der Propagierung der Great-Reset-Theorie wird darin der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld als „Drahtzieher der Operation 9/11“ und des nachfolgenden „Kriegs gegen den Terror“ bezeichnet. Das Pharmaunternehmen Gilead Sciences, dessen Aufsichtsratsvorsitzender und Aktionär Rumsfeld sei, habe 2005 mit Tamiflu aus der Angst vor der Vogelgrippe Profit geschlagen.

Mit seinem Namen knüpft der Appell an den Aufruf der westdeutschen Friedensbewegung an die Bundesregierung im Jahr 1980 an, es ging damals um die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen. Die Resonanz in der Öffentlichkeit war gering.

Im Dezember 2021 veröffentlichte Meggle im Onlinemagazin Telepolis einen Text mit der Überschrift „Ich bin Querdenker“, in dem er fragt, warum der lange positiv besetzte Begriff Querdenker in Verruf geraten ist: „Radikal kritische Denker hat man früher, noch eingedenk der Folgen eines blinden Mitschwimmens im Strom des jeweiligen Herdentriebs, mit den Worten Dissident bzw. Querdenker geehrt. Dass letzteres inzwischen zu dem ultimativen Schimpfwort mutiert ist, sagt über den Verfall einer angeblich rationalen öffentlichen Kultur des Räsonierens schon alles.“

Eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit Georg Meggles entstehe durch die Ausladung nicht

Dass die Ausladung so spät kommt, erklärt der Vorstand damit, dass die Einladung an Meggle vor geraumer Zeit erging, zu einem Zeitpunkt, an dem seine Unterzeichnung des Appells nicht absehbar gewesen sei. Doch nun habe der Vorstand beschlossen, die Einladung an Meggle zur Teilnahme am Eröffnungspodium des Kongresses zurückzunehmen. Die Erklärung: „Die Entscheidung haben wir in Ausübung unserer Wissenschaftsfreiheit als einladende Institution aus zwei Gründen getroffen: (1) Wir halten es für unangemessen, das Eröffnungspodium eines wissenschaftlichen Kongresses mit einer Person zu besetzen, die eine krude Verschwörungstheorie wie die Great-Reset-Theorie unterstützt. Eine solche Theorie zu propagieren widerspricht den epistemischen Standards, für die die GAP als Fachgesellschaft steht. Es ist auch dem Signal entgegengesetzt, das wir mit der Auftaktveranstaltung des Kongresses aussenden möchten: zu zeigen, dass man auch über kontroverse Themen sachlich und unter Berücksichtigung der Beleglage diskutieren kann.

(2) Thema des Podiums ‚Wissenschaftsfreiheit und Moral‘ sind ziemlich spezifische Fragen: Kann es legitim sein, wissenschaftliche Positionen mit moralischen Gründen zu kritisieren? Gibt es solche legitimen Gründe, die nicht mit der Freiheit der Forschung und Lehre konfligieren? Mit der Unterzeichnung des genannten Appells hat Georg Meggle eine Position bezogen, die auf dem Podium nicht unwidersprochen bleiben könnte. Die Moderatorin müsste eine Einordnung der Einladung Meggles im Lichte seiner Unterstützung des Appells vornehmen, die anderen Podiumsgäste müssten sich dazu verhalten. Damit würde sich der Fokus des Podiums völlig verschieben.“

Die Kongressleitung sehe nicht, wie sie den geplanten thematischen Zuschnitt der Veranstaltung unter diesen neuen Bedingungen gewährleisten könne. Eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit Georg Meggles entstehe durch die Ausladung nicht. Die grundgesetzlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre begründe keinen Anspruch darauf, bei einer bestimmten Veranstaltung zu sprechen. „Georg Meggles Verdienste um die analytische Philosophie in Deutschland bleiben unbestritten und unberührt.“