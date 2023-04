Volkstheater: Wie Rechtsextremisten die Kultur unterwandern und bedrohen

Mit einer aufwendigen Recherche belegt Peter Laudenbach in „Volkstheater“, dass die Kunstfreiheit vor allem von rechts in Gefahr gebracht wird.

Es mag wie eine Petitesse klingen, über die zu berichten mehr als überflüssig ist, weil es eben gerade um den Kampf um Aufmerksamkeit geht. Der AfD-Stadtrat René Schnabel stellte im Januar 2020 den Antrag, die Druckkosten der Opernzeitung um 4000 Euro zu kürzen und das Geld stattdessen zur Tierseuchenbekämpfung „im Bereich der Katzenkastration“ zu investieren. Ob ihm die maliziös-ökologische Metapher – Schutz des natürlichen Vogelgesangs gegen die intellektuelle Beleuchtung von Kunstmusik – bewusst war, ist nebensächlich.

Harmlos ist dieser Antrag dennoch nicht; er taucht in einem Recherche- und Diskursprojekt auf, mit dem das Kulturbündnis Die Vielen Angriffe auf die Kunstfreiheit sammelt. Die daraus hervorgegangene Liste ist die Datengrundlage für das kleine, bei Wagenbach erschienene Büchlein „Volkstheater“ von dem Berliner Kulturjournalisten und Theaterkritiker Peter Laudenbach. Sie umfasst mehr als 100 Vorkommnisse in nur fünf Jahren. Sie gehen von Morddrohungen und Beleidigungen bis zu schwerer Sachbeschädigung, Sprengstoff- und Brandanschlägen und Körperverletzung.

Die Liste ist unvollständig, nicht alle Vorfälle wurden gemeldet, nicht alle Angegriffenen wollten dort erscheinen. Mit aufgenommen wurden öffentliche Äußerungen von mandatierten AfD-Politikern gegen konkrete Künstler und Kultureinrichtungen. Die wasserdicht recherchierte, in Auszügen abgedruckte Chronik ist nur ein Teil des Büchleins, macht aber allein schon in der Summe klar, dass man es mit mehr als einem marginalen Phänomen zu tun hat, wenn durchschnittlich zwei solcher Vorfälle im Monat in Deutschland zu Buche schlagen – wovon es, im Gegensatz zu unzähligen Cancel-Culture-Beispielen, wenige in die Medien schaffen.

Peter Laudenbach liefert ein überaus dichtes Argumentarium, mit dem man gut gerüstet in die Debatten gehen kann. Er sieht in der Bedrohungslage der Kunstfreiheit ein System und zieht gedankliche Linien von konservativen Schriftstellern wie Uwe Tellkamp oder Botho Strauß sowie rechtspopulistischen Kolumnisten zu den Neuen Rechten, von den AfD-Anträgen zu den Bedrohungen und Gewaltakten, die, wenn sie vor Gericht kamen, erstaunlich mild beurteilt wurden.

Der subventionierte Kulturbetrieb wird als Feindbild markiert, bietet in seiner Offenheit eine Angriffsfläche und gerät zunehmend unter Legitimationsdruck. Das gilt allgemein, richtet sich aber auch gegen konkrete Personen, deren Privatadressen durch die sozialen Medien verbreitet, deren Auftritte gestört, deren Autos abgefackelt werden. Die vielen Akteure bilden laut Laudenbach eine Bedrohungsallianz, die wesentlich besorgniserregender ist als „die echte oder vermeintliche Beschädigung der Kunstfreiheit durch eine Cancel Culture“, die „die Feuilletons häufig, ausführlich und in vielen Variationen beschäftigt“. Vielen Dank für den Wink.

Peter Laudenbach: Volkstheater. Der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2023, 144 Seiten, 12 Euro