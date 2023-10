Es ist bereits zehn Tage her, dass das Gorki-Theater die nächste Aufführung des Stücks „The Situation“ abgesagt hat, das in einem Deutschkurs in Berlin spielt, an dem Menschen teilnehmen, die auf unterschiedliche Weise in den israelisch-palästinensischen Konflikt verwickelt sind. In der Absage ging das Theater nicht inhaltlich auf das Stück ein, sondern nutzte die Gelegenheit, um die Angriffe der Hamas zu verurteilen und seine Solidarität mit Israel und den jüdischen Menschen in Deutschland zu erklären.