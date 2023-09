Charlie Hebdo zieht wieder in den Kampf für die Meinungsfreiheit. Das Titelblatt, mit dem die neueste Ausgabe des französischen Satiremagazins am Mittwoch erschien, zeigt die Karikatur eines den Koran lesenden Mannes: „Hört auf, den Koran zu verbrennen“, heiß es dazu. „Lest ihn.“ In der zweiten Sprechblase sagt der sich totlachende Lesende: „Ich hab mich noch nie so amüsiert.“

Mit dem Titel protestiert Charlie Hebdo gegen das Ansinnen Dänemarks, das 2017 abgeschaffte Gesetz, das Gotteslästerung unter Strafe stellte, wieder einzuführen. Der Hintergrund: In Dänemark wie auch in Schweden gab es mehrere Demonstrationen, bei denen Ausgaben des Koran verbrannt wurden. In Schweden von einem politischen Flüchtling aus dem Irak, in Dänemark von Rechten. Das hatte zu Ausschreitungen in der muslimischen Welt geführt.

Der Appell von Charlie Hebdo ist Teil einer Aktion zusammen mit acht skandinavischen Medien. Er soll Bürger, denen an demokratischen Werten liegt, warnen. Der Wert, um den es hier geht, ist die Meinungsfreiheit. „Dänemark ist auch Europa“, schreibt Charlie Hebdo. „Dass man dort entscheidet, ein mittelalterliches Delikt wieder einzuführen, geht auch uns etwas an.“ Der Appell ist mit einer weiteren Karikatur illustriert, die zwei Männer zeigt, von denen einer auf einen brennenden Koran pinkelt. „Hei“, ruft der andere: „Man darf nicht auf den Koran pissen!“ Die Antwort: „Ich pisse nicht darauf, ich bin dabei, ihn zu retten.“ Beide Karikaturen stammen von Philippe Vuillemin, der zu Charlie Hebdo stieß, nachdem zwölf Menschen – ein Großteil der Redaktion – bei einem islamistischen Anschlag Anfang 2015 ermordet worden waren.



„Indem wir den Straftatbestand der Blasphemie in Dänemark wiederherstellen, senden wir ein Signal des Rückschritts in ganz Europa, dem Kontinent der Aufklärung“, sagte der Chefredakteur der Satirezeitschrift, Gérard Biard, gegenüber der französischen Tageszeitung Le Figaro.

Das Titelblatt der Charlie Hebdo-Ausgabe vom 6. September 2023 Charlie Hebdo

Charlie Hebdo veröffentlichte auch die Mohammed-Karikaturen

Charlie Hebdo und Dänemark verbindet eine längere Geschichte. 2006 druckte das Satiremagazin die sogenannten Mohammed-Karikaturen nach, die 2005 von der dänischen Zeitung Jyllands Posten veröffentlicht worden waren. Weltweit fühlten sich Muslime von diesen Karikaturen provoziert. Charlie Hebdo veröffentlichte sie 2020 noch einmal, kurz vor dem Prozess gegen die wegen des Anschlags Angeklagten.

Nach dem Angriff auf Charlie Hebdo waren überall auf der Welt Veranstaltungen abgesagt worden, die in der muslimischen Welt als provozierend verstanden werden konnten. Der Redakteur von Jyllands-Posten, Flemming Rose, nannte dies einen Sieg der Terroristen. „Wir haben jetzt ein ungeschriebenes Blasphemiegesetz.“ Nun könnte es bald ein geschriebenes geben. Das ist inakzeptabel, es würde nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch die Kunstfreiheit einschränken. Wer gegen das Blasphemiegesetz ist, sollte aber auch gegen anti-muslimische Fanatiker sein. Das ist kein Widerspruch, es bedingt einander.