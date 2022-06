In neuen Hongkonger Schulbüchern lernen die Schüler jetzt, dass Hongkong nie eine britische Kolonie gewesen ist. Das berichtet neben anderen lokalen Medien die South China Morning Post. Wie das sein kann? Die chinesische Regierung habe die Verträge, die die Stadt nach den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert an England abtraten, nie anerkannt, lautet die neue Version der Geschichte. So einfach geht das.