Ein Kunstwerk mit antisemitischen Bildelementen, das im Rahmen der Documenta fifteen auf dem Kasseler Karlsplatz ausgestellt wird, sorgt für Entrüstung auf Twitter und in der Kunst- und Kulturwelt. Das Großformat-Transparent des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi zeigt unter anderem eine Figur, die einen Hut trägt, auf dem die SS-Runen (das Zeichen der Schutzstaffel unter Hitler) zu sehen sind. Die Figur wird in den sozialen Medien und in Online-Artikeln über die Documenta als Darstellung eines Juden interpretiert – und dem Künstlerkollektiv Antisemitismus vorgeworfen. Dem Kuratorenkollektiv der diesjährigen Documenta, Ruangrupa, wiederum wird nun zur Last gelegt, zugelassen zu haben, dass dieses Kunstwerk überhaupt zu sehen ist.

Als Jude interpretiert wird die Figur auf dem Bild aufgrund einer weiteren Kopfbedeckung unter dem Hut, die eine Kippa sein könnte, und angedeuteten Schläfenlocken. Schläfenlocken werden von manchen Männern in der orthodoxen jüdischen Gemeinde getragen. Für Diskussionen sorgt auch eine weitere Figur auf dem einem Wimmelbild ähnelnden Kunstwerk. Eine bis auf ein rotes Halstuch mit Davidstern in Schwarz-Weiß gehaltene Figur mit einem Schweinerüssel trägt auf der Stirn die Aufschrift „MOSSAD“. Der Mossad ist der israelische Auslandsgeheimdienst.

Claudia Roth: „Antisemitische Bildsprache“

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) sagte: „Das ist aus meiner Sicht antisemitische Bildsprache.“ Der deutsch-israelische Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor für soziale Arbeit, Meron Mendel, schrieb auf Twitter: „Die Documentaleitung muss dieses ‚Kunstwerk‘ umgehend entfernen. Es enthält eindeutige antisemitische Motive.“

Auf diesem Gemälde auf der #documenta15 wird „der Jude" als zoomorphes Wesen mit verzerrten physiognomischen Merkmalen, orthodox mit Kippot, in Zwirn gehüllt, mit schwarzem Hut & Schläfenlocken dargestellt. Auf dem Hut prangt eine „SS" Rune. Das soll Kunst sein?#Antisemitismus pic.twitter.com/mKw8hnTMba — Anastasia Tikhomirova (@athmrva) June 19, 2022

Die Documenta hatte bereits vor ihrer Eröffnung Negativschlagzeilen aufgrund von Antisemitismusvorwürfen gemacht. Dem Kuratorenkollektiv Ruangrupa wurde seitens eines Blogs vorgeworfen, ein Kollektiv aus Ramallah eingeladen zu haben, das dem (kulturellen) Boykott Israels nahestehe. Am 28. Mai gab es einen Angriff auf den Ausstellungsraum des palästinensischen Künstlerkollektivs The Question Of Funding, für dessen Einladung die Kuratoren kritisiert wurden. Sachschäden beliefen sich auf mehrere Tausend Euro.