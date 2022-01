Wer hat Anne Frank an die Nazis verraten? Seit Jahrzehnten ist das ein Rätsel. Nun präsentierte ein Team von Historikern, Kriminologen und einem Ex-FBI-Agenten vor einer Woche eine Lösung: Der jüdische Notar Arnold van den Bergh soll das Versteck der Familie Frank in der Prinsengracht 263 verraten haben. Mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit, wie es heißt. Van den Bergh, ein Mitglied des Judenrats, soll die Adressen von Hunderten Verstecken an die Nazis verraten haben, um sich und seine Familie zu schützen.

Doch Ronald Leopold, der Direktor des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam hat Zweifel, dass das Rätsel wirklich gelöst ist. „Wichtige Puzzleteile, die die Hauptaspekte der Schlussfolgerungen betreffen, fehlen“, sagt er. Das Anne-Frank-Haus ist ein Anne Frank gewidmetes Museum in dem Haus an der Prinsengracht, in dessen Hinterhaus sie sich einst versteckte.

Im Zentrum der Ermittlungen des Teams um den einstigen FBI-Agenten steht die Kopie eines anonymen Briefs an Otto Frank, Anne Franks Vater und späteren Herausgeber ihres Tagebuchs. Er ist der einzige Überlebende der Familie. Der Brief stammt aus dem Jahr 1946, in ihm wird der Name des Notars genannt. Er sei derjenige, der die Familie verraten habe.

Was den Brief betreffe, heißt es in einer Stellungnahme des Museums, müsse man fragen, wo das Original ist, wer den Brief mit welchen Absichten geschrieben hat. Auch sei fraglich, wann und wie Otto Frank das Schreiben in die Hände bekam. Das Jahr 1946 komme kaum infrage. Denn warum hätte Otto Frank 1948 die Verfolgung eines anderen Verdächtigen anstreben sollen, wenn er im Besitz von Informationen gewesen wäre, die in eine ganz andere Richtung deuten. Die Frage ist auch, warum Otto Frank nie andere über diesen Brief informiert hat, vor allem seinen Vertrauten Johannes Kleimann.

Was van den Bergh angeht: Zuletzt wird der Notar im Februar 1944 erwähnt. Wo war er danach, vor allem in der Zeit, in der er laut der Briefkopie die Verstecke an die Nazis verriet, die damals die Niederlande besetzt hielten?

Hatte der Judenrat überhaupt Adresslisten von Verstecken?

Das wichtigste Argument gegen die präsentierte Lösung sind laut des Anne-Frank-Hauses die Adresslisten in den Händen des Judenrats. Eine Reihe von Historikern ziehen deren Existenz in Zweifel, darunter Bart van der Boom, Laurien Vastenhout and Johannes Houwink ten Cate. Selbst wenn es sie gegeben habe: Wenn man bedenke, wie wenige Menschen von dem Versteck der Franks wussten, sei es unwahrscheinlich, dass die Prinsengracht auf einer solchen Liste stand. Und selbst wenn der Judenrat solche Listen besaß, wisse man immer noch nicht, ob van den Bergh sie weitergegeben habe. Denn wäre eine solche Liste in die Hände des Sicherheitsdienstes geraten, hätte es im August 1944 zu einer massenhaften Entdeckung von versteckten Juden kommen müssen. Davon ist jedoch nichts bekannt.

„Forschungen hinsichtlich der Verhaftung von Anne Frank bleiben sehr wichtig“, sagt Ronald Leopold. So erhalte man Einblicke in die Handlungen, Entscheidungen und Motive von Menschen unter Extrembedingungen. In diesem Fall aber gingen die Schlussfolgerungen zu weit. „Man darf nicht jemanden als Anne Franks Verräter bezeichnen, wenn man keine schlüssigen Beweise dafür hat.“

Sicher ist nur, dass am 4. August 1944 ein Polizeioffizier die acht Menschen in der Prinsengracht, darunter Anne Frank, in ihrem Versteck entdeckt hat und diese mit zwei ihrer Helfer verhaftet wurden. Ein offizielles Dokument über die Verhaftung existiert nicht, aber Otto Frank und fünf Helfer stimmten hinsichtlich des Datums überein.

Es gibt einige unbewiesene Theorien hinsichtlich eines möglichen Verrats

Es gibt mehrere unbewiesene Theorien hinsichtlich eines möglichen Verrats. Eine lautet, dass der Sicherheitsdienst einen Telefonanruf bekam – entweder von einem Mann oder einer Frau. Eine andere verdächtigt den Lagerarbeiter Willem van Maaren, dem die Helfer misstrauten und den Anne Frank sogar in ihrem Tagebuch erwähnt. Ein anderer Verdächtiger war Tonny Ahlers, der Otto Frank erpresste, nachdem er gehört hatte, dass dieser die Siegchancen der Deutschen in Zweifel gezogen hatte. Ein weiterer Name ist der von Lena Hartog, der Frau eines Schwarzarbeiters im Lager, der Zeuge der Razzia wurde. Auch die Jüdin Ans van Dijk wurde verdächtigt.

All diese Namen sind auf der Webseite des Museums unter der Überschrift „Diese Behauptungen sind nicht genügend begründet“ aufgeführt. Nun wird wohl bald der Name des Notars Arnold van den Bergh hinzukommen.

Es ist auch möglich, dass Anne Frank gar nicht verraten wurde, sondern dass das Versteck zufällig entdeckt worden ist, etwa weil die Polizei Schwarzarbeitern im Lagerhaus auf die Spur kommen wollte.

Anne Frank kam zunächst nach Auschwitz, sie starb im Februar oder März 1945 im KZ Bergen-Belsen, wahrscheinlich an Fleckfieber. Die genauen Todesdaten wurden damals nicht mehr notiert.