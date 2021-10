Berlin - Klischees, Stereotype, Vorurteile – wenn vom Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland die Rede ist, geht es zunächst oft darum, fixe Vorstellungen abzuwehren. Zu mächtig sind die Unterströmungen antisemitischer Motive, die den gesellschaftlichen Alltag immer wieder – und immer öfter gewaltsam – durchdringen.

Die vom Deutschen Kulturrat und der Initiative kulturelle Integration organisierte Tagung „Medienbild im Wandel: Jüdinnen und Juden in Deutschland“ hatte sich zum Ziel gesetzt, das Wort „Bild“ nicht allein metaphorisch zu verwenden, sondern es in seiner widersprüchlichen Vielfalt zur Geltung kommen zu lassen. Wenn Bilder von Juden gezeigt werden, muss es dabei noch nicht um das Jüdisch-Sein gehen. Ein wichtiges Merkmal kultureller Integrität und Anerkennung besteht ja gerade darin, nicht auf identitätsbildende Festlegungen wie Religion, Geschlecht und Herkunft reduziert zu werden.

Ganz in diesem Sinne regte Kulturstaatsministerin Monika Grütters zur Begrüßung der am Donnerstag im Jüdischen Museum Berlin und per Videostream beizuwohnenden Tagung das künstlerische Prinzip an, „Bilder zu machen, um Bilder zu brechen“. Während in den Nachrichtenmedien Juden und Judentum vor allem nach antisemitischen Vorfällen reüssieren, scheint es immer noch schwer, unverstellt über den jüdischen Alltag gleich um die Ecke zu berichten. Der Diskurs über Jüdinnen und Juden kann kaum noch ausgetragen werden, ohne diese sogleich als zu beschützende Minorität zu betrachten.

Markierungen des Jüdisch-Seins

Dabei gibt es das Jüdische seit über 1700 Jahren in der Region, die wir heute Deutschland nennen, als alltägliche Lebensform, die nicht eigens problematisiert und begründet werden muss. Tom Buhrow, der Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), spielte diesbezüglich nicht ohne Stolz auf die von Meret Becker im Berliner „Tatort“ dargestellte Kommissarin Nina Rubin an, die in der Serie en passant ihre kulturelle Zugehörigkeit praktiziere. Über Markierungen des Jüdisch-Seins, der Spiegelfunktion des Jüdischen sowie folkloristischen Motive sprach die Film- und Medienwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg in einem ausführlichen Vortrag. Dabei gibt auch in der kritischen Bestandsaufnahme positive Entwicklungen. Insbesondere jüngere Produktionen wie die Serie „Unorthodox“ oder das unkonventionelle Gesprächsformat „Friday Night Jews“ mit Daniel Donskoy haben gezeigt, dass ein unverkrampfter Umgang mit Fragen des Judentums möglich ist. Eine bemerkenswerte Arbeit ist in diesem Kontext auch die im Jüdischen Museum entstandene Stimmensammlung von Yael Reuveny „Wie ist es, jüdisch in Deutschland zu sein?“

Aus seiner praktischen Erfahrung berichtete indes der frühere ARD-Korrespondent Richard Chaim Schneider, der gerade im Bemühen, ein modernes Bild von Juden zu transportieren, noch immer eine große Befangenheit zu erkennen glaubt, die gerade dadurch Klischees reproduziere.

Trotz der Fülle der Themen und Gedanken, zu denen auch die verschiedenen Kampflinien des Nahostkonfliktes gehörten, gelang der von der Journalistin Shelly Kupferberg moderierten Tagung in einem Mix aus Vortrag und Expertengespräch eine kurzweilige Horizonterweiterung, die bei aller von den Teilnehmern geäußerten Skepsis über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen die Hoffnung nicht unbegründet erscheinen ließ, dass dem insbesondere in den sozialen Medien frei flottierenden Antisemitismus etwas entgegengesetzt werden kann.