Berlin - In der Fernsehwerbung des Vorabendprogramms läuft seit Monaten in hoher Frequenz ein Spot, der mich anfangs zum Schmunzeln gebracht hat. Zwei Jungen prahlen mit den Kräften ihrer Väter, die große Bündel von Wasserflaschen tragen können. Aus der Pubertät sind derlei Prahlereien als Schwanzvergleich bekannt. Der Größte, der Längste, der Stärkste. In der Werbung werden die Jungen von einem schlauen Mädchen düpiert. „Warum“, fragt sie, „müssen eure Papas Flaschen schleppen?“

Während das Mädchen seine Überlegenheit ausspielt, sieht man schwer beladene junge Männer die Treppenstufen hochwanken, um den Flüssigkeitsvorrat in die Wohnungen ihrer kleinen Familien zu bugsieren. Das schlaue Mädchen muss die Antwort auf ihre Frage gar nicht erst abwarten. Sie weiß, dass man mit entsprechenden Aufbereitungsgeräten Leitungswasser in Sprudelwasser verwandeln kann und befindet sich damit auf der Seite einer pragmatischen Technologieanwendung, während die dummen Jungen sich noch in der Sphäre des Kräftemessens bewegen. „Mein Papa kann 24 Flaschen schleppen.“