Ostdeutsche Identität: „Unser früheres Leben wird oft falsch erzählt“

Das Buch „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“ von Dirk Oschmann, einem Literaturprofessor aus Leipzig, ist sofort nach seinem Erscheinen zum Bestseller geworden. Und eröffnet eine neue Debatte über ostdeutsche Identität. Gibt es sie überhaupt? Was macht sie aus? Verbergen Menschen, dass sie aus dem Osten kommen? Sind sie stolz drauf?

Die Berliner Zeitung lässt Menschen mit Ost-Biografie zu Wort kommen. Diesmal berichtet Heidrun Schilling aus Potsdam, seit 2001 Rentnerin.

Identität beschreibt die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus ihrer biografischen Entwicklung heraus in der ständigen Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt wahrnehmen und verstehen. Es gibt derzeit viele Ausführungen zur „Ostidentität“. Damit ist die Wahrnehmung der Identität von Menschen gemeint, die in der DDR lebten und jetzt in den östlichen neuen Bundesländern zu Hause sind. Mein Mann und ich gehören zu diesen „Ossis“.

Sicher haben wir in den ersten Jahrzehnten unseres Lebens andere Erfahrungen in den Beziehungen in Familie, Schule, Beruf, Freundes- und Bekanntenkreis gemacht als Menschen, die in den alten westlichen Bundesländern gelebt haben.

Diese Erfahrungen und Lebensumstände hatten großen Einfluss auf Lebensziele, die zwischenmenschlichen Beziehungen und auf unsere Gefühlswelt. Viele von uns waren in der Lage, ihre menschlichen und beruflichen Erfahrungen auch nach der Wende 1989/1990 in neue Zielstellungen einzubringen, sich beruflich neu zu orientieren.

Meinem Mann und mir ist das gelungen, auch wenn wir uns 1991 durch Entlassungen zunächst großen existenziellen Problemen gegenübersahen. Damals waren noch drei unserer vier Kinder von uns teilweise oder vollständig abhängig (wir sind eine Patchworkfamilie).

Neben den beruflichen Herausforderungen waren auch Änderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen zu verkraften. In den vorangegangenen Jahren gab es enge, freundschaftliche Bindungen, auch mit Kollegen. Die gegenseitige Hilfsbereitschaft in vielen Lebenslagen war groß, auch durch die Mangelwirtschaft bedingt.

Nach 1991 war nicht mehr klar, wem wir noch trauen konnten. Es stellte sich heraus, dass einige der uns bekannten Personen für die Staatssicherheit tätig gewesen waren. Die Menschen im Umfeld veränderten sich teilweise in rasantem Tempo, einige meinten nun „Superwessis“ werden zu müssen. Früher meinten wir, sehr gut zwischen den Menschen, die den staatlichen Dogmen folgten und Kritikern wie uns unterscheiden zu können. Die eher kritischen Kreise schlossen sich privat eng zusammen und diskutierten Möglichkeiten der politischen Entwicklung.

Erst unter Gorbatschow in die Partei eingetreten

Auch wenn wir beide im DDR-Fernsehen, ich als Toningenieur, als Abteilungsleiter Musikarchiv und später als Tonmeister und Hauptabteilungsleiter Musikproduktion und mein Mann als Musikredakteur zunächst in der Programmdirektion und später bei „Elf 99“ gearbeitet haben, hatten wir mit politischen Programminhalten sehr wenig zu tun. Wir betrachteten uns durchaus als kritische Bürger, auch wenn wir in der staatlichen Institution des DFF arbeiteten und lange Zeit keine Parteimitglieder waren. Ich bin erst in der Gorbatschow-Zeit, die wir als hoffnungsvoll im Sinne einer Reformierung des Staatssozialismus sahen, in die SED eingetreten. Ende 1989 bin ich nach Bekanntwerden von Waffengeschäften des Regimes sofort wieder ausgetreten.

In den Zeiten der DDR kritisierten wir die Durchsetzung des Bildungswesens mit politischen Dogmen, in den 1980er-Jahren auch im Elternaktiv. Abgesehen von diesen Einschränkungen bewerteten wir im Bildungssystem die fachliche und pädagogische Seite gut. Verglichen mit dem heutigen dreigliedrigen Bildungssystem in Länderhoheit sehe ich da immer noch wesentliche Vorteile. Bei Betreuung meiner jüngsten Enkel (inzwischen zweite und siebte Klasse) im Homeschooling während der Corona-Zeit habe ich praktische Vergleiche.

Der Lehrermangel und die Respektlosigkeit vieler Schüler gegenüber den Lehrern machen sich stark bemerkbar. Oft ist ein normales Unterrichtsgeschehen kaum noch möglich. Viele Lehrinhalte bereiten die Schüler nicht adäquat auf das Leben vor. U.a. lernen sie zu wenig den Umgang mit digitalen Medien. Es ist schon befremdlich, wenn eine über 60-jährige Oma Recherchen im Internet beibringen muss.

Die heutigen Möglichkeiten bei Berufs- oder Studienwahl sind wesentlich umfangreicher als zu unserer Zeit. Diese Möglichkeiten, Reisefreiheit und Meinungsfreiheit hätten wir uns früher gewünscht. Aber so, wie das Leben in der DDR oft von aus westlichen Bundesländern stammenden Autoren beschrieben wird, haben wir es nicht erlebt. Es stimmt einfach nicht, dass Menschen, die nicht stromlinienförmig die DDR-Diktatur unterstützten, nichts werden konnten.

Es war nur schwieriger. Man musste wesentlich höhere fachliche Leistungen erbringen. Ich konnte auch ohne Jugendweihe und Parteizugehörigkeit Abitur und Studium absolvieren. Allerdings konnte ich mir zunächst nicht alle beruflichen Wünsche erfüllen (Psychologiestudium). Das hatte auch private Gründe. Frauen, die sich für technische Studienrichtungen entschieden, wurden sehr gefördert. So wurde ich Ingenieur für Übertragungstechnik. Da ich als Grundschüler auch Gelegenheit hatte, mich an der Musikschule im Fach Violine ausbilden zu lassen, konnte ich später im berufsbegleitenden Studium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler die Qualifikation als Tonmeister erreichen.

Auch mein Mann hatte die Möglichkeit, sich an der gleichen Hochschule als Posaunist ausbilden zu lassen, obwohl auch er kein Parteimitglied war. Nach unserer Entlassung aus dem DFF 1991 habe ich endlich meinen Wunsch erfüllt und ein Fernstudium Psychotherapie an der ALH begonnen. Während dieser Zeit habe ich mich als Mitglied des Kulturbundes aktiv in die Gründung eines Nachbarschaftshauses eingebracht. Mit großem Einsatz habe ich nach einigen Jahren meinen Abschluss als Psychotherapeut, allerdings auf eigene Kosten, geschafft.

Alle „auf Linie“ oder verfolgte Bürgerrechtskämpfer

Von 1992 bis 2001 hatte ich die Gelegenheit, im ORB als Projektkoordinator in der technischen Direktion beim Aufbau der Hörfunkstudios mitzuwirken. Das war deshalb gut, weil im Sozialbereich in den Nachbarschaftshäusern zunächst keine festen Stellen zugebilligt wurden und wir noch für drei Kinder zu sorgen hatten. Die Zeit im ORB war sehr spannend und technisch herausfordernd, da die Hörfunksender digital senden sollten. So konnte ich mich wieder neuen Anforderungen stellen.

Auch mein Mann qualifizierte sich im Kulturmanagement und Rechnungswesen, um sich neue Betätigungsfelder suchen zu können. 2001 gründeten mein Mann und ich ein kleines Privatunternehmen, das wir gemeinsam erfolgreich aufgebaut haben und bis 2021 leiteten. Einer unserer Söhne führt es jetzt weiter. Die ausführliche Beschreibung der beruflichen Neuorientierung zeigt, dass auch ostdeutsch sozialisierte Menschen durchaus in der Lage sind, sich neuen Anforderungen zu stellen und nicht alle dem westlichen Bild des „Jammer-Ossis“ entsprechen.

In Medienberichten waren in der DDR alle Bürger „auf Linie“ oder verfolgte Bürgerrechtskämpfer. Die Medienberichterstattung war aus unserer Sicht nach der Wende nicht differenziert genug, eher „westlich“ orientiert. Es gab auch viele ganz normale Bürger, die sich kritisch äußerten, zunächst im Privatbereich und später in Massen auf der Straße. Viele ostdeutsche Bürger sind stolz darauf, eine friedliche Revolution zustande gebracht zu haben.

1989 gab es große, oft auch naive Erwartungen hinsichtlich einer Wiedervereinigung Deutschlands. Viele der Erwartungen gingen nicht in Erfüllung. Die Massenarbeitslosigkeit wurde für große Teile der Bevölkerung in den östlichen Bundesländern zu einem Trauma. Die meisten Führungsposten in allen Bereichen wurden mit westdeutschem Personal besetzt. Viele der neuen Chefs begegneten uns mit Unverständnis oder Arroganz und wollten uns beibringen, wie man arbeitet.

Die Rolle der Frau war in der DDR auch nicht völlig gleichberechtigt. Aber nun erlebten wir eine „Rolle rückwärts“. Ein aus westlichen Bundesländern stammender neuer Chef fragte mich, wie es gehen könnte, mehrere Kinder großzuziehen, gleichzeitig voll berufstätig als Ingenieur tätig zu sein und nebenbei noch zu studieren. Sollte ich mich nun als „Rabenmutter“ fühlen?

Für meine Familie war das normaler Alltag in der DDR und später auch. Ich war dankbar, dass ich als Handwerkertochter, mit einem Vater, der Kirchenratsvorsitzender war, viele berufliche Chancen wahrnehmen konnte und als erste Frau in der Familie finanziell unabhängig von Männern war. Deshalb definieren wir uns auch nicht nur als Hausfrauen oder Anhängsel unserer Ehemänner. Es war schon eine merkwürdige Erfahrung, als der erste amtliche Brief an die Familie an das Familienoberhaupt, meinen Mann, adressiert war.

Alle Menschen in meinem Umkreis wollten zu Zeiten der DDR Veränderungen. Aber viele, denen es aus verschiedenen Gründen nicht wie uns gelang, auch im Kapitalismus ihren Weg zu finden, fühlen sich heute verraten. Deshalb haben Politiker der AfD, die geschickt diese Stimmung aufnehmen, in den neuen Bundesländern so viel Zulauf. Das hat in den meisten Fällen nichts mit Rechtsradikalität zu tun. Auch weil die Geschichte unseres früheren Lebens oft falsch oder eindimensional erzählt wird. Wir sind was wir sind, durch unsere Erfahrungen, nicht durch die Erzählung anderer. Weder in den östlichen noch in den westlichen Bundesländern gibt es aus meiner Sicht einheitliche Identität. Menschen sollten differenziert und nicht klischeehaft beurteilt werden.