Berlin - Die Redaktion der Berliner Zeitung erhält regelmäßig Manuskripte, die voll und ganz und überaus akkurat nach den alten Rechtschreibregeln abgefasst sind. Oft stammen sie von älteren Autoren. Die Unterstellung, dass diese sich noch immer in einem längst vergeblichen Kampf gegen die 1996 vollzogene Rechtschreibreform befinden, geht jedoch fehl. Die entsprechenden Korrekturen in ihren Texten nehmen sie in der Regel unkommentiert hin, sie scheinen lediglich für sich und ihr Schreiben befunden zu haben, sich nicht mehr an das neue Regelwerk anzupassen.

Die Wirklichkeit der geschriebenen Sprache gibt ihnen recht. Was seit der sogenannten Rechtschreibreform im alltäglichen Schriftverkehr umgesetzt wird, ist wenig kohärent und folgt vielmehr dem Wildwuchs beliebiger Anwendungen.