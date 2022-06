Bettina, 36: Mein Freund hat ein kleines Käse-Geschäft in Kreuzberg. Es läuft im Sommer immer so mittelgut. Er hat auch ständig irgendwelche Kredite, die er abbezahlen muss, und Steuern aus dem letzten Jahr und Renovierungen. Neulich hat er mich gefragt, ob ich ihm Geld leihen würde. Ich hab nein gesagt, weil ich nicht da mit hineingezogen werden will. Er ist jetzt enttäuscht. Aber ich will doch unsere Beziehung nicht gefährden … oder riskiere ich das genau deshalb?