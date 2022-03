Die Mitglieder der Schriftstellervereinigung PEN verpflichten sich kraft ihrer Charta, für eine in Frieden lebende Menschheit zu wirken. Das scheint die deutsche Sektion des internationalen Schriftstellerverbands derzeit weniger zu interessieren. Es herrscht Streit. Der PEN-Präsident Deniz Yücel ist nicht nur mit der Rücktrittsforderung von fünf ehemaligen PEN-Präsidenten konfrontiert, nachdem er angesichts des Kriegs in der Ukraine auf der Lit.Cologne eine Flugverbotszone über dem Land thematisiert hat. Nun gibt es aus den Reihen der Schriftstellervereinigung auch noch einen Abwahlantrag gegen Deniz Yücel und das gesamte Präsidium.

Der Antragstext deutet auf tiefe atmosphärische Zerwürfnisse hin. Es ist darin von „rüpelhaften Beleidigungen“ die Rede, der Frontstellung zwischen „jüngeren“ und „älteren“ Mitgliedern und Mobbingversuchen an zwei Mitgliedern des Vorstands“. Zudem herrsche seit der Neuwahl „ein harscher Ton gegenüber der Geschäftsstelle mitsamt Beleidigungen“. Also eher ein Generationenkonflikt?

Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Mailwechsel im Präsidium, der der dpa vorliegt. Das Briefgeheimnis scheint manchen PEN-Mitgliedern nichts wert zu sein. Man hört, dass sogar der Ausschnitt des T-Shirts als zu tief moniert wurde, das Deniz Yücel auf dem Foto trägt, mit dem er auf der PEN-Webseite abgebildet ist. Die zwei Dutzend Antragsteller sehen ein in der Mitgliederschaft geäußertes „Erschrecken über den Umgangsstil“ und „eine tiefgreifende, systemische Störung des Anstands und der Würde unserer Schriftstellervereinigung“.

Deniz Yücel: Vermute, dass dahinter ganz andere Motive stecken

Deniz Yücel sagte der Berliner Zeitung: „Die im Rücktrittsantrag vorgetragenen Vorwürfe gegen mich und die Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen im PEN-Präsidium sind allesamt haltlos. Ich vermute, dass dahinter ganz andere Motive stecken – wie auch meine Ansichten zum Thema Flugverbotszone in der Ukraine machen nur als Vorwand dienen, meinen Rücktritt zu fordern. Aber das sind Interna, die wir intern klären werden. Ich bitte um Verständnis, dass ich darüber öffentlich weder sprechen will noch darf.“

Dann fügt er noch hinzu: „Nur so viel: Es bedarf schon einer gehörigen – und für Mitglieder einer Autorenvereinigung ziemlich befremdlichen – Portion Leseschwäche oder eines hohen Maßes an Böswilligkeit, um aus der in einer internen Kommunikation verwendeten Redewendung ‚Elefant im Raum‘ – also: ein Problem im Raum, das jeder sieht, aber keiner anspricht –, als Beleidigung oder gar ‚menschenverachtenden Sprachgebrauch‘ zu deuten.“

Über die PEN-Führung wird nun eine Mitgliederversammlung im Mai in Gotha entscheiden. Würde er wirklich abgewählt, wäre nicht nur der PEN beschädigt. Es wäre ein Jammer um einen kämpferischen PEN-Präsidenten, der sich in seiner kurzen Amtszeit – gewählt wurde er im Oktober 2021 – unter anderem erfolgreich für die Freilassung des ugandischen Autors Kakwenza Rukirabashaija eingesetzt hat. Und darum geht es beim PEN doch eigentlich, oder?